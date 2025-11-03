Καρυστιανού-για-τις-φήμες-περί-νέου-κόμματος:-«Δόλια-προσπάθεια-για-να-με-συνδέσει-με-το-σάπιο-παλιό-πολιτικό-σύστημα»

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει ιδρύσει πολιτικό κόμμα με το όνομα «Κύμα». Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πληροφορία αποτελεί «παραπλάνηση» και «διαβολή», ξεκαθαρίζοντας ότι η φημολογία περί ίδρυσης κόμματος είναι απολύτως ανυπόστατη.

Ανέφερε πως το γεγονός ότι κάποιοι διαδίδουν πως έχει δημιουργήσει πολιτικό φορέα, χωρίς καν να την έχουν ρωτήσει, αποτελεί «δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων» με σκοπό «να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και να αποπροσανατολίσει από όσα πραγματικά θα έπρεπε να μας απασχολούν αυτή την ώρα».

Όλη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Όχι άλλη παραπλάνηση, όχι άλλη διαβολή.

Η απόγνωση του πολιτικού συστήματος χτύπησε κόκκινο.

Χωρίς καμία ερώτηση επιβεβαίωσης από δημοσιογράφους, ως έχουν υποχρέωση, μαθαίνω από τα μέσα ότι τρίτοι διαδίδουν ότι δήθεν έχω κάνει κόμμα.

Διαβάζω το κείμενο απογοητευμένη και μένω άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!

Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων, για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα και για να διώξει τα φώτα απ’ όσα θα έπρεπε τούτη την ώρα να μας απασχολούν, τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων Υπουργών του.

Η δική μας ματιά προσπερνά τα ψεύδη και μένει προσηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκεί που εκκρεμεί κρίσιμο υπόμνημα μου για την τεράστια παγίδα που στήθηκε ώστε να μην ασκήσει η EPPO τις αρμοδιότητες και εξουσίες της για ποινική έρευνα και τιμωρία των πολιτικών προσώπων.

Αποδεικνύουμε κάθε στιγμή με πράξεις, με έγγραφα και με επιχειρήματα ότι παραμένουμε άγρυπνοι φρουροί μέχρι την δικαίωση!

Χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς συμβιβασμό».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος ανακοίνωσε χθες Κυριακή τη δημιουργία ενός νέου φορέα «Κύμα» που όπως άφησαν να εννοηθεί θα ήταν ο προάγγελος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

K οπως ΚΥΜΑ

Κ οπως ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ οπως ΚΙΝΗΜΑ

Κ οπως ΚΑΛΟΣΥΝΗ

Κ οπως ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Κ οπως ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κ οπως ΚΑΘΑΡΣΗ

Κ οπως ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΥΓ.Η Μαρια ενεργοποιησε το κοινωνικό σύνολο

Κ μας ΚΑΛΕΣΕ

να αυτενεργησουμε

Εμεις-οι απλοί πολιτες-

νοιαζομαστε

+αποκρινομαστε — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Ωστόσο, μετά την ανάρτηση της κ. Καρυστιανού, ο ίδιος προχώρησε σε νέο διευκρινιστικό μήνυμα, λέγοντας ότι «έχει δίκιο η Μαρία» και ότι «κανείς δεν είπε ότι Το Κύμα είναι κόμμα, πόσο μάλλον “το κόμμα της Καρυστιανού”», και είπε ότι όποιος το αναφέρει έτσι «προβαλει είτε την καλόβουλη επιθυμία του είτε την κακόβουλη ταύτιση της με μια πολιτική κίνηση που διαψεύδει η ίδια συνεχώς».

Μάλιστα αναφέρει ότι Το Κύμα «θέλουμε να γίνει ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ απλών πολιτών που επιθυμούν ένα ΚΙΝΗΜΑ για μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! Ένα hub, εναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής απόψεων +εργαλείο επικοινωνίας». «Ειναι αίτημα της Κοινωνιας. Γινεται πραξη με τη βοήθεια της Τεχνολογίας», είπε ο κ. Καραχάλιος, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας μια πλατφόρμα και όχι ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΜΑΡΙΑ !

Δεν ειπε κανεις οτι

ΤΟ ΚΥΜΑ #tokyma

ειναι κομμα,

ποσο μαλλον

“το κομμα της Καρυστιανου”

Οποιος το αναφερει προβαλει ειτε την καλόβουλη επιθυμία του

ειτε την κακοβουλη ταυτιση της με μια πολιτική κίνηση

που διαψεύδει η ιδια

συνεχώς!

— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 2, 2025

Πλακιάς για «Κύμα»: Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση και του Νίκου Πλακιά, του πατέρα που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, για το υποτιθέμενο κόμμα Καρυστιανού, με την ονομασία «Το Κύμα».

Σε ανάρτησή του εμφανίστηκε ιδιαίτερα δηκτικός αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κ. Καρυστιανού.

«Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στον Νίκο Καραχάλιο.

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 2, 2025

