Κλείσιμο-ΕΛΤΑ:-Πολιτική-αντιπαράθεση-και-αντιδράσεις-πολιτών

Αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις, έχει προκαλέσει η απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα, παρά την τρίμηνη παράταση που έχει δοθεί σε κάποια από αυτά.

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι πολίτες δεν θα μείνουν χωρίς υπηρεσίες, ενώ η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς και ζητά εξηγήσεις.

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Τα υποκαταστήματα θα κλείσουν σε δυο φάσεις

Στην Αττική, ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας σε: Άγιο Ιερόθεο, Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Αερολιμένα Αθήνας, Ακρόπολη, Άλιμο, Μαρούσι, Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργο, Βούλα, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Γέρακα, Δάφνη, Δραπετσώνα, Θησείο, Θρακομακεδόνες, Παράδεισος, Αμαρουσίου, Καλαμάκι, Καλλίπολη, Καματερό, Κουμουνδούρου, Κυψέλη, Λένορμαν, Μεταμόρφωσης, Μητροπόλεως, Νεάπολη, Νέα Ερυθραία, Νέα Φιλαδέλφεια, Νίκαια, Πέραμα, Πλατεία Καισαριανής, Χαϊδάρι και Χολαργό. Στη Θεσσαλονίκη 8 καταστήματα δεν θα ξαναλειτουργήσουν.

Στη Ρόδο, έκλεισε το δεύτερο κατάστημα ΕΛΤΑ.

Στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, από τα τρία καταστήματα των ΕΛΤΑ έκλεισαν τα δύο. Το μοναδικό που έμεινε ανοικτό είναι αυτό του Ασβεστοχωρίου που πήρε παράταση λειτουργίας για τρεις μήνες.

Λουκέτο μπήκε επίσης σε καταστήματα των ΕΛΤΑ σε Πάτρα, Ιωάννινα, Ιεράπετρα, Λασίθι και Χανιά.

Στη Σάμο, τρία υποκαταστήματα έχουν λάβει τρίμηνη παράταση πριν κλείσουν, με τους κατοίκους να διαμαρτύρονται για τις μεγάλες αποστάσεις που θα πρέπει να διανύουν για την εξυπηρέτησή τους.

Πολιτική αντιπαράθεση

Σφοδρή είναι και η πολιτική αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη να υποστηρίζουν ότι οι πολίτες δεν θα μείνουν ακάλυπτοι και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη και άλλους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση για κακοδιαχείριση και επικοινωνιακή αστοχία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, σήμερα πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις μεταξύ συναρμόδιων υπουργών, βουλευτών και της διοίκησης της εταιρείας, ενώ ειδική συνεδρίαση για το θέμα θα γίνει στη Βουλή την Τρίτη.

- ert news