Μίραν-(fed):-Δεν-βλέπω-το-λόγο-να-διατηρηθεί-η-νομισματική-πολιτική-τόσο-περιοριστική

Η νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παραμένει περιοριστική, δήλωσε ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων.

«Οι κινήσεις της Fed είναι υπερβολικά περιοριστικές, η ουδέτερη πολιτική απέχει αρκετά από την τρέχουσα (πολιτική)», δήλωσε ο Μίραν τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο - Television.

«Δεδομένης της μάλλον πιο αισιόδοξης οπτικής μου για τον πληθωρισμό σε σχέση με άλλους αξιωματούχους της επιτροπής, δεν βλέπω το λόγο να διατηρηθεί η πολιτική μας τόσο περιοριστική», σημείωσε.

Ο Μίραν έχει επανειλημμένα ζητήσει την εφαρμογή μιας χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής, διαφωνώντας με τις αποφάσεις των αξιωματούχων της Fed να μειώσουν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, υπέρ μιας μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων κατά κατά 25 μονάδες βάσης την προηγούμενη Τετάρτη, όπως ανέμενε η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς. Ειδικότερα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε 10 προς 2 το βασικό επιτόκιο να ανέλθει στο εύρος επιτοκίων του 3,75% – 4%.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι «κάθε άλλο παρά δεδομένη» είναι μία νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους του ανησυχούν για τον πληθωρισμό.

Ένα μέρος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής έχουν έκτοτε εκφράσει τις ανησυχίες τους πως η κεντρική τράπεζα διακινδύνευσε να αφήσει τον πληθωρισμό να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Ο Μίραν σημείωσε επίσης πως τα πρόσφατα σημάδια πίεσης στις πιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σήμα πως η νομισματική πολιτική της Fed παραμένει πολύ «σφιχτή».

«Όσο περισσότερο διατηρούμε μια περιοριστική πολιτική, τόσο περισσότερο διατρέχουμε τον κίνδυνο η ίδια η πολιτική να προκαλέσει ύφεση στην οικονομία», κατέληξε ο Μίραν.