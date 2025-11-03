Μαρινάκης: Ευρωπαϊκή ανάγκη να κλείσουν τα ΕΛΤΑ – Όταν κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να μην συμβεί στην Ελλάδα

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων χειρίστηκε το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές», ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα ΕΛΤΑ. «Εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη, αλλά αν είχε προηγηθεί ο διάλογος και η επεξήγηση θεωρώ ότι οι ανησυχίες και οι ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες και ανύπαρκτες – αν δηλαδή εξηγούσαν στον κόσμο τα ΕΛΤΑ την πραγματικότητα».

«Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, άρα είναι αδύνατον το κράτος να την επιδοτήσει καλύπτοντας μια απόφαση αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων. Δεν μπορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κράτος να έρθει και να πληρώσει όσα χρήματα απαιτούνται, για να μην κλείσουν», εξήγησε αμέσως μετά ο κ. Μαρινάκης, για να προσθέσει λέγοντας:

«Από το 2018 τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Άρα δεν είναι υπό την εποπτεία και τη διοίκηση της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό συνέβη για τους λόγους που συνέβη, έγινε και τότε εκτενής συζήτηση, τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα, μην κάνουμε δεύτερο και τρίτο γύρο συζήτησης. Αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε – μιλάμε λοιπόν για απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία που ανήκει στο Υπερταμείο».

«Ο βασικός λόγος που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές»

Σχολιάζοντας στη συνέχεια την απόφαση αυτήν καθαυτήν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. «Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι, μέσω δηλαδή ταχυδρόμων που πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε το ΕΛΤΑ Κατοίκων, έχουμε τους ταχυδιανομείς, τους αγροτικούς ταχυδρόμους, τα σημεία με τα οποία είναι συμβεβλημένα τα ΕΛΤΑ».

«Έρχομαι τώρα σε ένα από τα πιο βασικά επιχειρήματα: ενώ το 10% αυτής της παραδοσιακής δραστηριότητας του παλιού ταχυδρομείου είναι πλέον η οικονομική δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, αυτό παράλληλα κοστίζει το 50% στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή δίνει τα μισά χρήματα για μια δραστηριότητα που πλέον είναι το 10%. Σκεφτείτε πόσοι από εμάς πηγαίνανε σε μαγαζιά που πουλούσαν ταινίες και πόσα λιγότερα είναι σήμερα αυτά τα μαγαζιά. Σκεφτείτε πόσοι χρησιμοποιούσαν το φαξ, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση».

«Άρα ο βασικός λόγος που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές. Όταν έχεις φτάσει σε σημείο το 92% των αποστολών να γίνεται κατ’οίκον, δεν μπορείς να δαπανάς το 50% των πόρων σου για μαι υπηρεσία που δεν ξεπερνά το 10% των προτιμήσεων του κοινού», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός: κατά μέσο όρο το κάθε κατάστημα κοστίζει 150.000 τον χρόνο. Αν πολλαπλασιάσουμε τα 204 που θα κλείσουν σε δυο φάσεις, τότε φτάνουμε τα 30 εκατομμύρια. Αυτοί που εναντιώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα, τι προτείνουν ακριβώς, να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Να κάνει κάτι το κράτος που δεν μπορεί να κάνει; Ποια είναι η αντιπρόταση;»

«Η ανάγκη να κλείσουν καταστήματα ήταν ανάγκη ευρωπαϊκή. Όταν κάτι συμβαίνει μέσα σε 10 χρόνια στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να μην συμβεί στην Ελλάδα», κατέληξε.

