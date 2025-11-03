Με-άνοδο-έκλεισαν-τη-συνεδρίαση-της-wall-street-οι-δείκτες-s&p-500-και-nasdaq

Με άνοδο έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν περισσότερο στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) μετά από μια σειρά ανακοινώσεων συμφωνιών.

Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,46% κλείνοντας στις 23.834,72 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε μικρότερη άνοδο 0,17% στις 6.851,97 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 226,19 μονάδες ή 0,48%, στις 47.336,68 μονάδες.

Η μετοχή της Amazon, μία από τα «Magnificent Seven», στήριξε την αγορά, σημειώνοντας άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση συμφωνίας 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI. Η συνεργασία θα αξιοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν επίσης τη Δευτέρα, μετά τη συμφωνία ύψους 9,7 δισ. δολαρίων της εταιρείας κέντρων δεδομένων Iren με τη Microsoft, που θα της παρέχει πρόσβαση στα τσιπ GB300 GPUs της Nvidia. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 5%, οδηγώντας τις μετοχές ημιαγωγών υψηλότερα, ενώ η Nvidia ανέβηκε κατά 2%. Οι μετοχές της Iren αυξήθηκαν κατά 11%.

Οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ για την αποστολή τσιπ της Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η συνολική επένδυσή της στα ΗΑΕ θα φτάσει τα 15,2 δισ. δολάρια έως το 2029.

Ωστόσο, εκτός των τεχνολογικών μετοχών, λίγες εταιρείες κινήθηκαν ανοδικά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς πάνω από 400 μετοχές στον S&P 500 ήταν πτωτικές. Αυτή η περιορισμένη συμμετοχή της αγοράς αποτελεί συνεχιζόμενη ανησυχία, με περισσότερες μετοχές του βασικού δείκτη να υποχωρούν παρά να ανεβαίνουν τον Οκτώβριο, παρά την ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η αγορά ανταμείβει σήμερα τους βασικούς παίκτες της AI», δήλωσε ο Γκιλ Λούρια, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην D.A. Davidson, αναφερόμενος σε Nvidia, Microsoft, Google και Amazon, καθώς και σε άλλες εταιρείες όπως η Palantir, που αξίζει να παρακολουθεί κανείς.

«Αυτές οι εταιρείες ηγούνται και κατακτούν σχεδόν όλη την αξία στην AI», πρόσθεσε. «Μπορούν να εξασφαλίσουν την υποδομή που απαιτείται για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και βλέπουν θετική στροφή στη ζήτηση. Όχι μόνο έχουν τα κεφάλαια για να αυξήσουν την υπολογιστική ισχύ AI, αλλά μπορούν να επεκτείνουν την προσβασιμότητά τους ενοικιάζοντας υποδομές από άλλους παρόχους δεδομένων».

Τον Οκτώβριο, ο S&P 500 και ο Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 2,3% και 2,5% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq υπεραπέδωσε με άνοδο 4,7%. Τα κέρδη αυτά ενισχύθηκαν εν μέρει από τη συνεχιζόμενη δυναμική των μετοχών AI και από σημάδια αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Περισσότερες από 300 εταιρείες του S&P 500 έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μέχρι στιγμής, με πάνω από 80% αυτών να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με την FactSet. Την τρέχουσα εβδομάδα αναμένονται επιπλέον ανακοινώσεις από περισσότερες από 100 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών AI όπως Palantir και AMD.

Η Wall Street μπορεί να λάβει εποχική ώθηση αυτόν τον μήνα. Τα δεδομένα από το Almanac του Χρηματιστή δείχνουν ότι ο S&P 500 έχει κατά μέσο όρο άνοδο 1,8% το Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να αποτελεί ιστορικά τον ισχυρότερο μήνα για τον δείκτη.