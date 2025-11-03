Μηνύματα-για-ενότητα,-εξωστρέφεια-και-εκλογική-ετοιμότητα-από-Ανδρουλάκη-στην-Πολιτική-Γραμματεία-του-ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με μηνύματα για φυγή προς τα εμπρός, ενότητα και τέλος στην εσωστρέφεια αναμένεται να ανοίξει τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα θέσει το κόμμα του σε εκλογική ετοιμότητα, με σταθμό το συνέδριο του κόμματος. Στενοί συνομιλητές του αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «θα βάλει δουλειά» για όλους και θα αναπτύξει τις βασικές συνιστώσες για ένα ανοιχτό Συνέδριο, ζητώντας τη συμμετοχή των στελεχών και την ενεργοποίηση όλων στη Βουλή και στην κοινωνία, για τον στόχο του κόμματος για νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές ακόμα και με μια ψήφο διαφορά.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας συναντώνται σήμερα στις 12 στη Χαριλάου Τρικούπη, στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου που θα οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συνέδριο.

Στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης σε μια περίοδο που έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της δημοσκοπικής στασιμότητας, αλλά και για μια σειρά επιλογών της ηγεσίας που πολύ σε πηγαδάκια χαρακτηρίζουν ως «γκάφες» όπως την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αλλά και τον διορισμό του διευθυντή μιας μέρας του Πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου οδηγήθηκε σε παραίτηση όταν έγιναν γνωστές αναρτήσεις του στις οποίες έκανε διθυραμβικά σχόλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Νίκο Δένδια και τον Γρηγόρη Δημητριάδη και οι συζητήσεις στα πράσινα πηγαδάκια πήραν φωτιά.

Με παρέμβαση μέσω διαδικτύου, ενδεχομένως και με βίντεο αναμένεται να τοποθετηθεί στη σημερινή συνεδρίαση ο Χάρης Δούκας ο οποίος βρίσκεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ως βασικός ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων Δικτύων Πόλεων. Ο Δήμαρχος της Αθήνας είναι έτοιμος σύμφωνα με πληροφορίες να καταθέσει προτάσεις για το ΠΑΣΟΚ, την επόμενη μέρα και το Συνέδριο. Εξηγεί σε κάθε τόνο στους συνομιλητές του ότι θα μιλά και θα παρεμβαίνει, ενώ σχολιάστηκε εκτενώς η τοποθέτησή του για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σφιχτά αγκαλιάζονται με την ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί να έχει έωλα μηνύματα. Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη κι αυτή η θέση να είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι υπάρχουν στελέχη που πολλές φορές σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης. Αυτό είναι πρόβλημα στρατηγικής, αλλά και πολιτικό και συλλογικό πρόβλημα» σημείωσε ο Χάρης Δούκας μιλώντας στο OPEN τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος που έχει βάλει στη δημόσια σφαίρα την συζήτηση για την «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να ξεκολλήσει, ενώ κληθείς να σχολιάσει την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, έριξε καρφί στην ηγεσία.

«Εξηγήσεις δόθηκαν για αυτό. Ο Διονύσης Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε, όλοι μεγαλώσαμε μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία. Έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας – και βάζω όλους μας στη γραμμή αυτή – η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο Παύλος Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ.

Με ενδιαφέρον περιμένουν όσοι παρακολουθούν τα πασοκικά δρώμενα την σημερινή τοποθέτηση της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννας Διαμαντοπούλου που στήριξε δημοσίως σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπάρχουν ζητήματα με την εικόνα του.

«Είναι ισχυρός αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξελέγη δυο φορές… Δεν θα ξεφύγω από το ότι υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα», ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΪ.

Στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ συμμετέχουν ο Γραμματέας ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και οι Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Αεράκης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Γιώργος Καββαθάς, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Κώστας Τσουκαλάς και Παύλος Χρηστίδης.



sofokleous10.gr

