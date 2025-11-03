Μπαταρίες: Πάνω από 700 έργα διεκδικούν ηλεκτρικό «χώρο» – Υπερκαλύφθηκε το «προσκλητήριο» του ΥΠΕΝ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το μέτρο του ΥΠΕΝ που θα προωθήσει την ανάπτυξη μπαταριών με τη fast track χορήγηση όρων σύνδεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις (καθώς ακόμη δεν έχουν αποδελτιωθεί όλοι οι φάκελοι), το «παρών» με αιτήσεις έδωσαν όλοι οι εγχώριοι και ξένοι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ΑΠΕ. Μικρή υπερκάλυψη του ορίου των 3.800 MW για μπαταρίες στο σύστημα μεταφοράς, αιτήματα πολύ πάνω από το όριο των 900 MW για μονάδες αποθήκευσης στο δίκτυο διανομής.

Με πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από επενδυτές, για υπαγωγή στο μέτρο του ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη αυτόνομων μπαταριών με αποκλειστικό κίνητρο τη fast track χορήγηση όρων σύνδεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αιτήματα που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τα 700, κάτι που σημαίνει πως ισάριθμα μέτρα διεκδικούν να δεσμεύσουν ηλεκτρικό «χώρο» και, με αυτό τον τρόπο, να υλοποιηθούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδελτίωση των αιτήσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τις συμμετοχές. Ωστόσο, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως κινήθηκαν ελαφρώς πάνω από το όριο των 3.800 MW τα αιτήματα για μπαταρίες που προορίζονται για το σύστημα μεταφοράς, όπως επίσης και ότι ξεπέρασαν κατά πολύ το πλαφόν των 900 MW (φτάνοντας συγκεκριμένα στα 1.300 MW περίπου) οι «φάκελοι» για μονάδες αποθήκευσης στο δίκτυο διανομής.

Επίσης, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι στη διαδικασία έλαβαν μέρος σχεδόν όλοι οι επενδυτές (Έλληνες και ξένοι) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ΑΠΕ. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των υποψήφιων έργων.

Άμεσα η αξιολόγηση

Με την ολοκλήρωση της αποδελτίωσης, θα ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο αναφορικά με το μέγεθος της συμμετοχής καθώς και την ταυτότητα των ενδιαφερομένων. Επίσης, αμέσως μετά θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη αξιολόγησης των αιτήσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι λίστες προτεραιότητες με τις standalone μπαταρίες που θα δεσμεύσουν ηλεκτρικό «χώρο».

Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, προτεραιοποιούνται εκείνες οι μονάδες οι οποίες χρειάζονται λιγότερα έργα δικτύου για τη σύνδεσή τους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος για την υλοποίησή τους. Κι αυτό γιατί σκοπός του ΥΠΕΝ είναι να προωθηθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα η αποθήκευση, ώστε να αντιμετωπιστεί μία σειρά από αρρυθμίες που έχουν εμφανιστεί στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως έχει γράψει πάντως το -, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν πάντως ότι ακόμη κι αν ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει «βροχή» ενστάσεων από επενδυτές που εκτιμούν ότι τα έργα τους θα έπρεπε να είναι ψηλότερα στις λίστες. Έτσι, θα καθυστερήσει η δρομολόγηση των πρώτων έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει αυτό τον κίνδυνο, εξετάζοντας να προχωρήσει σε παρέμβαση η οποία θα τον αποσοβεί.

Οι παράμετροι

Υπενθυμίζεται πως για την ταχεία υλοποίηση των έργων, στην πρόσκληση προβλέπεται πως τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε χρονικό διάστημα 18 μηνών από τη χορήγηση όρων σύνδεσης. Για να λάβουν μέρος, οι επενδυτές έπρεπε να διαθέτουν ήδη αδειοδοτημένες περιβαλλοντικά μονάδες και κατοχυρωμένη έκταση για την εγκατάστασή τους, με μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών.

Οι εγγυητικές επιστολές έχουν οριστεί στα 200.000 ευρώ ανά MW για μπαταρίες στο σύστημα μεταφοράς και στα 50.000 ευρώ ανά MW για το δίκτυο διανομής, ενώ οι παραγωγοί ήταν απαραίτητο να έχουν εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση (μέσω προέγκρισης δανείου) ή να διαθέτουν ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση.

Για να διασφαλιστεί πως το μέτρο δεν θα μονοπωληθεί από λίγες εταιρείες, κάθε επενδυτής μπορεί να λάβει αδειοδοτικό πριμ για χαρτοφυλάκιο έως 250 MW και να υλοποιήσει συνολικά έως 500 MW μέχρι το 2029.