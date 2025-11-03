Close Menu
    Monday, November 3

    Νέο εξορυκτικό deal 7 δισ. δολαρίων

    Οι επενδυτές θα λάβουν 0,4959 μετοχές της Coeur για κάθε μετοχή της New Gold σύμφωνα με το -.

    Έδωσε τα χέρια για εξαγοράσει την New Gold για περίπου 7 δισ. δολάρια η Coeur Mining.

    Με τη συμφωνία εξαγοράς μετοχών η αμερικανική εταιρεία παραγωγής πολύτιμων μετάλλων αποκτά εξορυκτικές δραστηριότητες στον Καναδά.

    Οι επενδυτές θα λάβουν 0,4959 μετοχές της Coeur για κάθε τίτλο της New Gold σύμφωνα με το -.

    Η συναλλαγή έρχεται μετά από τα ρεκόρ των τιμών του χρυσού φέτος, με το πολύτιμο μέταλλο να εκτοξεύεται σε πάνω από τα 4.020 δολάρια ανά ουγγιά με κέρδη 0,65%.

