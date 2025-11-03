Οι-ΗΠΑ-γίνονται-η-πρώτη-χώρα-που-εξάγει-10-εκατομμύρια-τόνους-lng-σε-έναν-μόνο-μήνα

Οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη χώρα που εξήγαγε 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (mmt) υγροποιημένου φυσικού αερίου σε έναν μόνο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής εταιρείας LSEG.

Οι ΗΠΑ εξήγαγαν ρεκόρ 10,1 εκατομμυρίων τόνων υγρού καυσίμου τον Οκτώβριο, από αναθεωρημένο αριθμό 9,1 εκατομμυρίων τόνων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ήδη ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις πωλήσεις τους με τέσσερις μήνες ρεκόρ το 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου εξαγωγής Plaquemines της Venture Global και στην ενίσχυση του έργου Corpus Christi Stage 3 της Cheniere, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η Plaquemines, που βρίσκεται στη Λουιζιάνα, πούλησε 2,2 εκατομμύρια τόνους τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 1,6 εκατομμυρίων τόνων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η εγκατάσταση εξαγωγής Corpus Christi της Cheniere εξήγαγε 1,6 εκατομμύρια τόνους, επίσης ρεκόρ για το εργοστάσιο. Με την Sabine Pass να εξάγει 2,6 εκατομμύρια τόνους τον Οκτώβριο, η εταιρεία πούλησε συνολικά 4,2 εκατομμύρια τόνους, ή το 42% του συνόλου του LNG που εξήχθη από τις ΗΠΑ.

Όταν ολοκληρωθεί, η λειτουργία της Corpus Christi Stage 3 θα επιτρέψει στην Cheniere να εξάγει περισσότερους από 50 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως από το 2026, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jack Fusco σε πρόσφατη ανακοίνωση κερδών.

Η Venture Global και η Cheniere ήταν υπεύθυνες για το 72% των συνολικών εξαγωγών της χώρας τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης

Η Ευρώπη παρέμεινε ο κύριος προορισμός για το LNG των ΗΠΑ, με 6,9 εκατομμύρια τόνους, ή σχεδόν το 69% των συνολικών εξαγωγών, να κατευθύνονται προς την ήπειρο τον περασμένο μήνα. Αυτό το ποσοστό συγκρίνεται με 6,22 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο, καθώς η Ευρώπη συνέχισε να γεμίζει τις αποθήκες ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ προς την Ασία τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 1,96 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με 1,63 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ προς τη Λατινική Αμερική μειώθηκαν τον Οκτώβριο σε 0,57 εκατομμύρια τόνους, από 0,63 εκατομμύρια τόνους τον Σεπτέμβριο, καθώς η νοτιοαμερικανική ήπειρος προετοιμάζεται να εισέλθει σε θερμότερους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Εν τω μεταξύ, η Αίγυπτος αγόρασε πέντε φορτία για συνολικά 0,43 εκατομμύρια τόνους, λιγότερο από τα 0,5 εκατομμύρια τόνους που αγόρασε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Υπήρχαν δύο φορτία που πήγαν στη Σενεγάλη για συνολικά 0,1 εκατομμύρια τόνους και δύο που αναζητούσαν παραγγελίες από πελάτες για άλλα 0,1 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Τον Οκτώβριο, το φυσικό αέριο διαπραγματεύτηκε στα 10,88 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς Dutch Title Transfer Facility, από 11,13 δολάρια τον Σεπτέμβριο. Στο σημείο αναφοράς Japan Korea Marker στην Ασία, η μέση τιμή του Οκτωβρίου ήταν 11,11 δολάρια, σε σύγκριση με 11,32 δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές TTF και JKM ήταν τόσο κοντά που παρείχαν ελάχιστα κίνητρα στους Αμερικανούς εξαγωγείς LNG να στραφούν από τις πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά στην πιο μακρινή ασιατική αγορά.

- Reuters