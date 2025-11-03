Ο-Γιώργος-Γεραπετρίτης-θα-συναντήσει-αύριο-την Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
- Στρατάκος στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν εκλάμβανα στα σοβαρά όσα έλεγε ο «Φραπές»
- Ανδρουλάκης στην Πολιτική Γραμματεία: Όχι στην πολυφωνία, ναι στην ενότητα
- Δίκη Predator: «Την ευθύνη για τις παρακολουθήσεις την έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός», λέει ο Σπίρτζης
TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
