    Monday, November 3

    Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντήσει αύριο την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Πολιτική
    Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., με την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

