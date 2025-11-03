Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απογειώνεται με 26 εκατ. επιβάτες και νέα έργα υποδομής

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική του πορεία, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν από τους πλέον ανθεκτικούς και δυναμικούς κόμβους της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2025, που δημοσιεύθηκαν στις 3 Νοεμβρίου, δείχνουν μια εταιρεία με σταθερή κερδοφορία, ισχυρές επιδόσεις και ξεκάθαρο προσανατολισμό προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τις γεωπολιτικές και μακροοικονομικές προκλήσεις, ο ΔΑΑ παραμένει κέντρο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό και την εθνική οικονομία.

Δυναμική άνοδος στην επιβατική κίνηση

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας έφτασε τα 26,2 εκατομμύρια επιβάτες στο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με πέρυσι. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στις διεθνείς γραμμές, όπου η αύξηση άγγιξε το 8,5%, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 2,2%. Η θερινή περίοδος επιβεβαίωσε τη δυναμική του αεροδρομίου, με διαδοχικά τριμηνιαία ρεκόρ και έντονη κινητικότητα από μεγάλες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή.

Η Αθήνα αναδεικνύεται πλέον ως η όγδοη πιο συνδεδεμένη πόλη της Ευρώπης, ενώ οι υπερατλαντικές πτήσεις αυξήθηκαν θεαματικά: το αεροδρόμιο συνδέεται με εννέα αμερικανικές πόλεις μέσω 103 εβδομαδιαίων δρομολογίων – σχεδόν διπλάσιων από ό,τι πριν δύο χρόνια. Πρόκειται για μια στρατηγική εξέλιξη που ενισχύει την τουριστική και επιχειρηματική εικόνα της χώρας, τοποθετώντας την Αθήνα στο επίκεντρο των αερομεταφορών της ΝΑ Ευρώπης.

Σταθερά έσοδα και εύρωστα οικονομικά μεγέθη

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του ΔΑΑ ανήλθαν σε 526,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,5% σε σχέση με το 2024. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αναπροσαρμογή των αεροδρομιακών τελών, στην άνοδο της επιβατικής κίνησης και στις εμπορικές δραστηριότητες εντός του αεροδρομίου. Τα έσοδα από μη αεροπορικές δραστηριότητες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 6,7%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης του ΔΑΑ μέσα από επενδύσεις σε εμπορικά καταστήματα, εστίαση και υπηρεσίες υποδομών.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 335,6 εκατ. ευρώ, σε οριακή υποχώρηση 1,3%, εξέλιξη που θεωρείται απολύτως συμβατή με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 185,8 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας μόλις 4,8%, κυρίως λόγω λογιστικών αναπροσαρμογών και αυξημένων λειτουργικών δαπανών. Ωστόσο, η συνολική κερδοφορία παραμένει υψηλή και βιώσιμη, γεγονός που αποδεικνύει τη συνετή διαχείριση και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του ΔΑΑ.

Αυξημένα λειτουργικά κόστη, αλλά με αναπτυξιακή αιτία

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 14,1% σε 180,1 εκατ. ευρώ συνδέεται άμεσα με την επέκταση της δραστηριότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Οι επιπλέον ανάγκες προσωπικού λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και οι αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς επηρέασαν το κόστος, ωστόσο αυτά τα μεγέθη αντικατοπτρίζουν μια επιχείρηση σε φάση ισχυρής ανάπτυξης. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι προβλέψεις για συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών, επένδυση που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποδοτικότητα του αεροδρομίου.

Η διεθνής αναγνώριση και η πρωτιά στα Routes World 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών διεθνών διακρίσεων για τον ΔΑΑ. Στο Routes World 2025, το κορυφαίο συνέδριο αερομεταφορών που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, το αεροδρόμιο της Αθήνας κατέκτησε τον τίτλο του «Overall Winner», ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε αεροδρόμια όλων των κατηγοριών παγκοσμίως. Παράλληλα, ψηφίστηκε πρώτο στην κατηγορία αεροδρομίων με πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες. Οι διακρίσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποδίδονται από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την ποιότητα των υπηρεσιών του ΔΑΑ.

Η βράβευση αυτή δεν είναι απλώς τιμητική· είναι και στρατηγική, καθώς ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως αξιόπιστου κόμβου μεταφορών, με θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Φιλόδοξα έργα υποδομών και νέα εποχή για το αεροδρόμιο

Ο ΔΑΑ προχωρά δυναμικά σε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα υποδομών της ιστορίας του. Από τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων – χωρητικότητας άνω των 3.300 θέσεων – και του νέου Βορειοδυτικού Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών, που θα προσθέσει 32 νέες θέσεις για αεροσκάφη τύπου Code C. Και τα δύο έργα προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (Main Terminal Building), με το μοντέλο Early Contractor Involvement να επιτρέπει πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και έγκαιρη ολοκλήρωση. Η επιλογή του αναδόχου προβλέπεται για τις αρχές του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Διαδοχή στη διοίκηση και συνέχεια στο όραμα

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο για τον ΔΑΑ είναι η επικείμενη αλλαγή ηγεσίας. Ο Γιάννης Παράσχης, ο άνθρωπος που καθοδήγησε το αεροδρόμιο για σχεδόν δύο δεκαετίες, ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Γιώργος Καλλιμασιάς, σημερινός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, που έχει ήδη διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε σημαντικά έργα όπως η 20ετής παράταση της σύμβασης παραχώρησης και η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαδοχή αυτή εξασφαλίζει τη συνέχεια της στρατηγικής πορείας του ΔΑΑ, συνδυάζοντας εμπειρία και ανανέωση.

Ένα σταθερό θεμέλιο για το μέλλον

Η συνολική εικόνα του ΔΑΑ για το 2025 είναι εκείνη μιας εταιρείας ώριμης, κερδοφόρας και στρατηγικά τοποθετημένης. Με επενδύσεις σε υποδομές, ισχυρή διεθνή αναγνώριση και αυξανόμενη επιβατική βάση, το αεροδρόμιο της Αθήνας βρίσκεται σε τροχιά διαρκούς ανάπτυξης. Οι μικρές διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη θεωρούνται φυσιολογικές σε μια περίοδο εκτεταμένων επενδύσεων και προσαρμογών, ενώ το επιχειρηματικό μοντέλο αποδεικνύεται ανθεκτικό ακόμη και σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Η επόμενη διετία αναμένεται να φέρει νέες προοπτικές, με το αεροδρόμιο να ετοιμάζεται για την είσοδο στη νέα του εποχή: περισσότερες πτήσεις, σύγχρονες υποδομές, πράσινες πρωτοβουλίες και σταθερή συμβολή στην ελληνική οικονομία. Ο ΔΑΑ δεν αποτελεί απλώς πύλη εισόδου στη χώρα· είναι ο καθρέφτης της αναπτυξιακής της δυναμικής.