Πάνω από τις 2.000 με φόρα το χρηματιστήριο— Τράπεζες και ΔΕΗ οδήγησαν το ράλι

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με καθαρά θετικό πρόσημο, σε μια συνεδρίαση όπου οι αγοραστές είχαν τον έλεγχο από νωρίς και κράτησαν τη δυναμική μέχρι τις δημοπρασίες. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε περίπου +1,43% και διαμορφώθηκε κοντά στις 2.024 μονάδες, ανακτώντας με άνεση το ψυχολογικό ορόσημο των 2.000. Η εικόνα συνδυάστηκε με ενισχυμένο τζίρο, ένδειξη ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε σε λίγους τίτλους αλλά στηρίχθηκε από ευρύτερες ροές.

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Τον τόνο έδωσαν οι τράπεζες, όπου το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε στις τέσσερις συστημικές: Πειραιώς και Εθνική ξεχώρισαν με κέρδη περίπου +3,4% και +2,8% αντίστοιχα, ενώ Alpha Bank κινήθηκε κοντά στο +2,6% και Eurobank σε πιο συντηρητική άνοδο περίπου +0,9%. Η υψηλή συμμετοχή τους στον ημερήσιο τζίρο επιβεβαίωσε ότι ο κλάδος παραμένει μοχλός κατεύθυνσης για το ταμπλό.

Δεύτερος ισχυρός πυλώνας ήταν η ενέργεια. Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρή κίνηση της τάξης του +4%, στηρίζοντας αποφασιστικά τον Γενικό Δείκτη. Θετική συνεισφορά πρόσφεραν και οι μετοχές του ομίλου Viohalco (Cenergy, ElvalHalcor, Viohalco) που διατηρούν ισχυρό ανοδικό μομέντουμ. Στα λοιπά blue chips, η εικόνα ήταν μεικτή: τίτλοι όπως ΕΛΠΕ κινήθηκαν ανοδικά, ενώ ο ΟΠΑΠ διόρθωσε ήπια. Στις κατασκευές, καταγράφηκαν επιλεκτικές ρευστοποιήσεις χωρίς να αλλοιωθεί το συνολικό θετικό κλίμα.

Διεθνές πλαίσιο

Το εξωτερικό περιβάλλον λειτούργησε υποστηρικτικά, με τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται σε ήπια θετική τροχιά και την επενδυτική διάθεση να βελτιώνεται μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις διατήρησαν σταθερό τόνο, στοιχείο που βοήθησε την περιθωριακή συμπίεση του κόστους κεφαλαίου και αναθέρμανε επιλογές σε τραπεζικά και ενεργειακά χαρτιά. Το μίγμα ειδήσεων στην Ευρώπη παρέμεινε ουδέτερο προς θετικό, επιτρέποντας στο ΧΑ να «τρέξει» με ιδιογενή καταλύτη τις εγχώριες ροές.

Τζίρος και εύρος αγοράς

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα €228 εκατ., επίπεδο αυξημένο για ανοδική συνεδρίαση και ενδεικτικό επιστροφής κεφαλαίων στην αγορά. Σημαντικό τμήμα αφορούσε προσυμφωνημένες πράξεις, που ενίσχυσαν την εικόνα των τραπεζών. Το εύρος αγοράς έκλεισε σαφώς υπέρ των ανοδικών, με τα κέρδη να διαχέονται σε κλάδους υψηλής εμπορευσιμότητας.

Σχόλιο αναλυτή

Η σημερινή αντίδραση έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά: έγινε με καθαρό τζίρο, συμμετοχή τραπεζών και δεύτερο πυλώνα από ενέργεια/βιομηχανία. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να πρόκειται για «τεχνικό αναπήδημα» και ενισχύει το σενάριο σταθεροποίησης πάνω από τις 2.000. Για να μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανοδική κίνηση, οι επόμενες συνεδριάσεις χρειάζονται συνέχιση της ροής στις τράπεζες, μεγαλύτερη διάχυση προς μη χρηματοοικονομικά blue chips και διατήρηση του ημερήσιου τζίρου σε άνω του μέσου όρου.

Στηρίξεις και αντιστάσεις Γενικού Δείκτη

Η επανάκτηση των 2.000 αποκατέστησε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Πρώτη στήριξη πλέον ορίζεται η ζώνη 2.000–1.990, όπου συγκλίνουν πρόσφατα χαμηλά και αυξημένοι όγκοι. Δεύτερη, βαθύτερη, στήριξη εντοπίζεται στις 1.975–1.970. Στην πάνω πλευρά, η 2.030–2.050 λειτουργεί ως άμεση αντίσταση: κατοχύρωση με κλείσιμο και όγκο πάνω από τα 2.050 ενεργοποιεί στόχους 2.080–2.100 και ανοίγει τον δρόμο για τεστ 2.120–2.130.

Σημείο επιβεβαίωσης της κίνησης θεωρείται διαδοχικό κλείσιμο πάνω από 2.050 με αύξηση συναλλαγών και σαφή υπεροχή των ανοδικών στον breadth.

Δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης

Ο FTSE Large Cap ανακτά τη βραχυπρόθεσμη τάση, με στήριξη στις 5.140–5.120 μονάδες και κρίσιμη αντίσταση στις 5.210–5.240. Κλείσιμο πάνω από 5.240 αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επανεπίσκεψης των πρόσφατων υψηλών, υπό την προϋπόθεση ότι η ώθηση δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στις τράπεζες.

Τραπεζικός δείκτης

Η ανοδική συνεδρίαση επανέφερε τον κλαδικό σε τροχιά short-term uptrend. Πλησιέστερη στήριξη το 2.300–2.290, ενώ οι 2.340–2.360 παραμένουν ζώνη δοκιμής για τη συνέχεια. Διατηρήσιμη κίνηση πάνω από 2.360 θα σηματοδοτούσε βελτίωση ροπής και πιθανή υπεραπόδοση του κλάδου έναντι της αγοράς, ιδίως αν συνοδευτεί από αύξηση καθαρών εισροών σε επιμέρους τίτλους.

Το κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας με αυξημένο τζίρο δίνει bullish αποτύπωμα στο ημερήσιο γράφημα. Ακύρωση του θετικού σεναρίου θα προέλθει από γρήγορη επαναφορά κάτω από τις 2.000 με πτωτικό gap ή αύξηση όγκου σε πτωτικές μπάρες, κάτι που σήμερα δεν καταγράφηκε.