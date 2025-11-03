Παράθυρο-ευκαιρίας-και-για-την-ΕΕ-η-βελτίωση-των-σχέσεων-ΗΠΑ-Κίνας

Με δύο θετικές ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε η νέα εβδομάδα: Πρώτον, οι δοκιμές πυρηνικών όπλων που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα περιλαμβάνουν πυρηνικές εκρήξεις, διευκρίνισε ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στο Fox News. «Δεν πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις. Αυτό ονομάζουμε μη κρίσιμες εκρήξεις».

Την περασμένη Πέμπτη, πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπινγκ στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 33 χρόνια παύσης. Αυτό θεωρήθηκε ως μήνυμα προς τους πυρηνικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ράιτ, θα δοκιμαστούν όλα τα εξαρτήματα ενός πυρηνικού όπλου, εκτός από την πυρηνική κεφαλή. Οι πυρηνικές εκρήξεις, από την άλλη πλευρά, θα προσομοιωθούν με βάση τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα. «Με την επιστήμη μας και την υπολογιστική μας ισχύ, μπορούμε να προσομοιώσουμε με απίστευτη ακρίβεια τι θα συμβεί σε μια πυρηνική έκρηξη», εξήγησε ο Ράιτ.

Οι διευκρινίσεις του Ράιτ είναι πολύ σημαντικές γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Ενέργειας είναι υπεύθυνο για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Η δεύτερη καλή είδηση από την Ουάσιγκτον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας Τραμπ- Σι για τους δασμούς: Οι ΗΠΑ δεν θα εφαρμόσουν τους απειλούμενους πρόσθετους δασμούς αντιποίνων στις κινεζικές εισαγωγές, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2026. Αυτό προκύπτει από μια σύνοψη του Λευκού Οίκου σχετικά με τα αποτελέσματα της συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ

Ο υφιστάμενος δασμός 10% θα παραμείνει βεβαίως σε ισχύ, όπως δήλωσε η αμερικανική πλευρά. Πριν τη συνάντηση πάντως, ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων από την 1η Νοεμβρίου, εάν η Κίνα δεν άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές των σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τους δασμούς ως μοχλό πίεσης, οπότε η Κίνα «προσήλθε αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα εμπόδια που θέτουν οι έλεγχοι εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα έχουν αρθεί. Η συμφωνία ισχύει για ένα έτος και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από διαπραγματεύσεις.

Εκεχειρία θετική και για την ΕΕ

Η όλο και πιο πιθανή εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και Αμερικής, βασίστηκε στην αποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα να καθορίσουν ορισμένα βασικά σημεία για την αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο.

«Η εκεχειρία ΗΠΑ-Κίνας δημιουργήσει μάλιστα θετικές εξωτερικές επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποφύγει να βρεθεί ως «πήλινο σκεύος» ανάμεσα στα σιδερένια κρόταλα στις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι Βρυξέλλες χαιρέτισαν, πρωτίστως, την απόφαση της Κίνας να αναστείλει μονομερώς τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών, μια ένδειξη καλής θέλησης στην εμπορική πολιτική της Λαϊκής Δημοκρατίας. Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφκοβιτς, ανακοίνωσε την προθυμία του να συναντηθεί, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά, με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο, «πολύ, πολύ σύντομα».

Επιπλέον, η South China Morning Post υπενθυμίζει ότι «το πρωί του Σαββάτου, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης των εξαγωγικών ελέγχων στην ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Nexperia, στην οποία επιβλήθηκαν οι έλεγχοι αφότου η ολλανδική κυβέρνηση ουσιαστικά ανέλαβε τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου».

Στο πλαίσιο μιας πιθανής συνύπαρξης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αξίζει να εξεταστεί η οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως «όπλο» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την παρουσία μιας αγοράς που παραμένει απαραίτητη για κάθε οικονομική δύναμη με εξαγωγικό προσανατολισμό ή για κάθε βιομηχανία που επιθυμεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό.

Σενάρια διαλόγου

Η ύφεση στις σχέσεις ΗΠΑ -Κίνας, ανοίγει την προοπτική ενός σεναρίου βασισμένου στον διάλογο μετά από μήνες ζοφερών διμερών αντιπαραθέσεων, με αποκορύφωμα το αποτυχημένο ταξίδι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πεκίνο το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο ανέδειξε τη βαθιά ρήξη μεταξύ Βρυξελλών και Λαϊκής Δημοκρατίας στο εμπορικό μέτωπο.

Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι τον χάλυβα, με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας και τις προμήθειες κρίσιμων μετάλλων, να παραμένει ωστόσο πρόβλημα για την ΕΕ, δεν είναι λίγο το άνοιγμα ενός παράθυρου ευκαιρίας για την Ευρώπη και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε τον Χάουαρντ Λούτνικ, Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ και αρχιτέκτονα των δασμολογικών πολιτικών στις Βρυξέλλες για γεύμα εργασίας στα τέλη Νοεμβρίου για να επιταχυνθεί η εφαρμογή των όρων που συμφώνησαν ο Τραμπ και η φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, στη διμερή σύνοδο κορυφής τους στη Σκωτία.

«Οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να πιέζουν την Ουάσινγκτον να χορηγήσει δασμολογικές απαλλαγές σε ευαίσθητους τομείς όπως το αλκοόλ και τα χημικά, και έχουν εκφράσει ανησυχία για την επέκταση από τις ΗΠΑ του καταλόγου των προϊόντων που προέρχονται από χάλυβα και υπόκεινται σε δασμούς 50%», σημειώνει το Politico.

«Σε ένα κλίμα σχετικής ύφεσης, ο στόχος της Ευρώπης είναι να καθορίσει εάν ο σινοαμερικανικός διάλογος θα διεξαχθεί με την ΕΕ ως ενδιαφερόμενο μέρος ή ως μέρος του «μενού» μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον», σημειώνουν πάντως Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

«Από αυτή την οπτική γωνία, μια σύνοδος κορυφής με τον Λούτνικ θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου συμφωνίας σχετικά με τις πολιτικές για τις στρατηγικές προμήθειες και τα κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και για την αξιοποίηση της χαλάρωσης των εντάσεων για την εξομάλυνση και τη διαχείριση της αποσύνδεσης από την Κίνα σε τομείς κρίσιμους για τη διεθνή οικονομία – ένας στόχος στον οποίο η Ουάσινγκτον και οι Βρυξέλλες φαίνεται να συμφωνούν ανεξάρτητα από το πολιτικό κλίμα», προσθέτουν.

Και αυτή η ηρεμία είναι ακριβώς η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί η ΕΕ μια πιο ήρεμη συζήτηση με τις ΗΠΑ, μετά από μήνες κατά τους οποίους, εν μέσω δασμών και αντιποίνων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έμοιαζαν περισσότερο με αντίπαλους παρά με συμμάχους.

Το ενεργειακό κόστος

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει για την Ευρώπη είναι να αντιμετωπιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Οι ΗΠΑ και το Κατάρ απειλούν την ΕΕ με διακοπή της προμήθειας LNG εάν δεν προσαρμόσει τους κανονισμούς βιωσιμότητας. Το LNG αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η ΕΕ αναδιάρθρωσε τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Έκτοτε,το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Το 45% των εισαγωγών LNG προέρχεται πλέον από τις ΗΠΑ-ποσοστό διπλάσιο σε σύγκριση με το 2021. Ένα άλλο 10% προέρχεται από το Κατάρ. Μαζί, αυτές οι δύο χώρες ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών LNG της ΕΕ. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ξεσπάσει μια νέα ενεργειακή κρίση στη Γηραιά Ήπειρο

Την περασμένη εβδομάδα πάντως, η ΕΕ συζήτησε τον νόμο για την αλυσίδα εφοδιασμού, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες να πληρούν ορισμένα πρότυπα βιωσιμότητας εάν ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη. Οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να αποδυναμώσουν τον νόμο, υποστηρίζοντας ότι οι κανονισμοί θα μείωναν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Λίγο νωρίτερα, οι ΗΠΑ και το Κατάρ απέστειλαν κοινή επιστολή στην ΕΕ απειλώντας να σταματήσουν τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου εάν δεν μειωθούν τα πρότυπα βιωσιμότητας. Αυτά τα πρότυπα, υποστήριξαν, έθεταν «σημαντικό κίνδυνο για την οικονομική προσιτότητα και την αξιοπιστία των κρίσιμων ενεργειακών προμηθειών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη».