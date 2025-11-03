Στις-αγορές-με-ομόλογο-ΑΤ1-600-εκατ.-ευρώ-η-eurobank

Ευρεία υπερκάλυψη καταγράφεται στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση Additional Tier I (ATI) της Eurobank, με την τράπεζα να στοχεύει σε άντληση 600 εκατ. ευρώ.

Στο βιβλίο έχουν υποβληθεί προσφορές που ξεπερνούν τα 2,8 δισ. ευρώ, με το κόστος της έκδοσης να υποχωρεί, καθώς το κουπόνι κλειδώνει στα επίπεδα του 6,25%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για το επιτόκιο (IPTs) κοντά στο 6,625%.

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία.

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.