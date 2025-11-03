Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-τον-ΥΠΕΞ-της-Πορτογαλίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ.
Στο πλαίσιο της συνάντησής τους εξέτασαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) της ΕΕ.
- Καρυστιανού για τις φήμες περί νέου κόμματος: «Δόλια προσπάθεια για να με συνδέσει με το σάπιο παλιό πολιτικό σύστημα»
- Φρένο στη μουρμούρα: Μηνύματα για ενότητα και εκλογική ετοιμότητα από Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία
- Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα – Τώρα ξεκινάμε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Τι έγραψε για την Ελλάδα Πολιτική
Στις κάλπες 30 Νοεμβρίου οι δικηγόροι – Οι υποψήφιοι στον ΔΣΑ Ελλάδα
Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου Ελλάδα
Μακελειό στα Βορίζια: Οι λόγοι για το αιματοκύλισμα – Νέα αντίποινα φοβούνται οι Αρχές Ελλάδα
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr