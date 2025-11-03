Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-τον-ΥΠΕΞ-της-Πορτογαλίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανζέλ.

Στο πλαίσιο της συνάντησής τους εξέτασαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034) της ΕΕ.

