Τι Γίνεται στην λήξη του Leasing Αυτοκινήτου

Όταν μια σύμβαση leasing ολοκληρώνεται, ο μισθωτής έχει συνήθως τρεις επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του εκείνη τη στιγμή.

Το leasing έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μια από τις πιο ευέλικτες μορφές απόκτησης αυτοκινήτου. Επιτρέπει σε ιδιώτες και επαγγελματίες να χρησιμοποιούν το όχημα που καλύπτει τις ανάγκες τους, χωρίς τη δέσμευση της αγοράς και χωρίς τις οικονομικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Καθώς πλησιάζει η λήξη μιας σύμβασης leasing, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν περισσότερες από μία, και καμία δεν επιβάλλεται ως υποχρεωτική.

Λειτουργικό Leasing: Χρήση χωρίς Ιδιοκτησία

Η πιο διαδεδομένη μορφή μίσθωσης στην Ελλάδα είναι το λεγόμενο λειτουργικό leasing. Πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση κατά την οποία ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο καταβάλλοντας ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, το οποίο περιλαμβάνει ασφάλιση, σέρβις, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και οδική βοήθεια.

Στην περίπτωση αυτή, το όχημα δεν αποκτάται μετά τη λήξη της σύμβασης. Ουσιαστικά, το leasing αποτελεί υπηρεσία χρήσης και όχι χρηματοδότηση αγοράς. Η εταιρεία διατηρεί την κυριότητα του αυτοκινήτου και ο μισθωτής απολαμβάνει τη χρήση του χωρίς τις ευθύνες και τα κόστη που συνοδεύουν την ιδιοκτησία.

Η συγκεκριμένη μορφή μίσθωσης έχει κερδίσει έδαφος, καθώς εξασφαλίζει προβλεψιμότητα στα έξοδα, ευκολία στη διαχείριση και απαλλαγή από τη διαδικασία μεταπώλησης.

Χρηματοδοτικό Leasing: Όταν στόχος είναι η Απόκτηση

Αντίθετα, το χρηματοδοτικό leasing αποτελεί μορφή χρηματοδότησης που οδηγεί στην εξαγορά του οχήματος. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως μακροχρόνια δανειοδότηση: ο μισθωτής χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για ορισμένο χρονικό διάστημα και στο τέλος έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει, καταβάλλοντας το ποσό της υπολειμματικής αξίας.

Η χρηματοδοτική μίσθωση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τον εξοπλισμό τους στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ασφάλιση ή συντήρηση, ενώ η διαδικασία είναι λιγότερο ευέλικτη, καθώς εμπλέκονται τραπεζικά ιδρύματα και αυστηρότεροι όροι σύμβασης.

Οι Επιλογές στο Τέλος του Leasing

1. Αλλαγή αυτοκινήτου

Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με νεότερο μοντέλο. Πολλοί οδηγοί επιλέγουν να συνεχίσουν με νέα μίσθωση, προσαρμοσμένη στις αλλαγμένες ανάγκες τους, είτε πρόκειται για διαφορετικό τύπο οχήματος είτε για αναβάθμιση σε πιο σύγχρονο ή οικονομικό μοντέλο.

Εταιρείες όπως το instacar προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης ανανέωσης της σύμβασης με απλές διαδικασίες και χωρίς προκαταβολή, επιτρέποντας την ομαλή μετάβαση από το ένα αυτοκίνητο στο επόμενο.

2. Επιστροφή του αυτοκινήτου και λήξη της μίσθωσης

Η δεύτερη επιλογή είναι η απλή ολοκλήρωση της μίσθωσης και η επιστροφή του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις ή δεσμεύσεις, αρκεί να τηρηθούν οι όροι της σύμβασης και να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση προς την εταιρεία για τον προγραμματισμό της επιστροφής.

Πρόκειται για μια διαφανή διαδικασία, που επιτρέπει στον οδηγό να κλείσει τη συμφωνία χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

3. Εξαγορά του αυτοκινήτου

Υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς του οχήματος, εφόσον ο μισθωτής το επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία αξιολογεί το αυτοκίνητο (με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη συνολική του κατάσταση και την υπολειμματική του αξία) και παρέχει προσφορά αγοράς μεταχειρισμένου.

Πρόκειται για επιλογή που κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από το όχημα και την κατάστασή του.

Το Leasing ως Εμπειρία Ελευθερίας

Το τέλος ενός συμβολαίου leasing δεν σημαίνει απαραίτητα και τέλος της συνεργασίας. Αντιθέτως, αποτελεί ευκαιρία επαναξιολόγησης των αναγκών και επιλογής της κατάλληλης συνέχειας.Σε μια εποχή όπου η κινητικότητα εξελίσσεται ραγδαία, το leasing αυτοκινήτου προσφέρει έναν έξυπνο και προσιτό τρόπο χρήσης αυτοκινήτου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.