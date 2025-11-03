Το-shein-απαγορεύει-την-πώληση-σεξουαλικών-κούκλων-παγκοσμίως

Η ασιατική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Shein ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι απαγορεύει πλήρως την πώληση κάθε είδους σεξουαλικών κούκλων στις ιστοσελίδες της παγκοσμίως, μετά την προειδοποίηση που δέχτηκε από τις γαλλικές αρχές επειδή προσέφερε προς πώληση κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι επέβαλε «ολική απαγόρευση προϊόντων τύπου sex doll» και έχει ήδη αφαιρέσει όλες τις σχετικές αγγελίες και εικόνες από τις πλατφόρμες της.

Εκπρόσωπος της Shein επιβεβαίωσε στο AFP ότι η απαγόρευση ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο.