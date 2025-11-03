Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρή από αδέσποτη σφαίρα 28χρονη τραπεζικός – Το προφητικό μήνυμά της

Τραγωδία στη Βραζιλία με μία 28χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή από αδέσποτη σφαίρα, κατά τη διάρκεια ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. Ο θάνατος της Μπάρμπαρα Ελίσα Γιαμπέτα Μπόργκες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έχει συγκλονίσει τη χώρα και έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση των Αρχών στις φαβέλες όπου τουλάχιστον 100 άτομα σκοτώθηκαν.

Η τραπεζική υπάλληλος και μπλόγκερ ταξιδιών Μπάρμπαρα, καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός ταξί όταν μέλη συμμοριών ξεκίνησαν τους πυροβολισμούς, κοντά στη γέφυρα Fundao στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Σύμφωνα με τον οδηγό, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς περνούσαν από την περιοχή και η Μπάρμπαρα χτυπήθηκε στο κεφάλι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Geral de Bonsucesso, αλλά δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την σώσουν. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και κατάσχεσαν ένα τουφέκι, γεμιστήρες και πυρομαχικά.

«Άκουσα έναν κρότο, οπότε προχώρησα πιο μπροστά και της είπα να σκύψει. Σύντομα είδα ότι είχε πυροβοληθεί. Ήμουν απελπισμένος. Έκανε κάποιους θορύβους, προσπαθώντας να αναπνεύσει. Εκείνη τη στιγμή, ήθελα μόνο να της σώσω τη ζωή. Πιο μπροστά, είδα ένα περιπολικό της αστυνομίας και με οδήγησαν στο νοσοκομείο. Έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί, ήταν σαν να είχαν ρίξει βόμβα στο αυτοκίνητό μου», είπε ο οδηγός σύμφωνα με την Sun. Η αστυνομία δήλωσε ότι η πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ αντίπαλων εγκληματικών συμμοριών.

Σε ένα μήνυμα προς τον σύζυγο της γυναίκας, ένας ντόπιος είπε: «Δεν μπορώ να μετρήσω τον πόνο που πρέπει να νιώθεις αυτή τη στιγμή, αλλά από τα βάθη της καρδιάς μου ζητώ από τον Θεό να καθοδηγήσει την καρδιά σου μπροστά σε αυτή την απώλεια. Μείνε δυνατός, φίλε μου. Προσεύχομαι για σένα».

Η φίλη της Μπάρμπαρα, Φερνάντα Βισένσιο, πρόσθεσε: «Φίλη μου. Σου τηλεφώνησα απελπισμένη και προσπάθησα να σου τηλεφωνήσω ξανά. Ήθελα να ακούσω τη φωνή σου. Ήθελα να ήταν ένας εφιάλτης και να ξυπνούσα. Θα σε αγαπώ για πάντα».

Η προφητική ανάρτηση

Λίγες ώρες πριν από το θάνατό της, η Μπάρμπαρα είχε προτρέψει τους ακόλουθούς της να «φροντίζουν όσους τους αγαπούν» και είχε προειδοποιήσει ότι «οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντικατασταθούν» σε μια συγκινητική και προφητική ανάρτηση.

Η Μπάρμπαρα, η οποία είχε πρόσφατα προαχθεί στην τράπεζα όπου εργαζόταν στη Νότια Ζώνη του Ρίο, μοιραζόταν συχνά φωτογραφίες από τρέξιμο στην ύπαιθρο, πεζοπορίες και ταξίδια με τους 18.000 οπαδούς της στο Instagram.

Η υπόθεση είναι υπό έρευνα.