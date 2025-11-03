Τρεις-πυλώνες-εξωστρέφειας-για-τη-eurobank,-οι-οικονομικοί-στόχοι

Στην εξωστρέφεια στηρίζεται το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης της Eurobank με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τραπεζοασφαλιστικου, πλέον, ομίλου την Ελλάδα, την Κυπρο, το Λουξεμβούργο και την Βουλγαρία, με στόχο το 2027 το 55% των κερδών να προέρχεται από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα αποκτά παρουσία και στις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Ετοιμάζεται να ανοίξει Γραφεία Αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι στοχεύοντας στο private banking και τη διαχείριση περιουσίας, στο Ισραήλ αλλά και στην Σαουδική Αραβία όπου η τοπική αγορά προσφέρει ευκαιρίες στα syndicated loans καθώς έχει μπροστά της τεράστια έργα υποδομών. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Βομβάη άνοιξε ήδη και εδώ η στόχευση αφορά Ινδικές επιχειρήσεις, αλλά και Ινδούς φυσικά πρόσωπα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας που αναζητούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κέντρο Wealth το Λουξεμβούργο

Κεντρικό ρόλο στην στόχευση αύξησης των εσόδων από το wealth management θα παίξει για τον όμιλο της Eurobank, η θυγατρική στο Λουξεμβούργο καθώς το brand της χώρας είναι πιο ελκυστικό και αξιόπιστο για τους πελάτες του wealth.

Διεθνές αποτύπωμα

«Είμαστε ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με διαφοροποιημένο αποτύπωμα στο εξωτερικό, και με πυλώνες την Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία», τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Σταύρος Ιωάννου, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στα κεντρικά της πρώην Ελληνικής νυν Eurobank Ltd στην Λευκωσια. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου δημιούργησε τον μεγαλύτερο τραπεζοασφαλιστικό όμιλο στο νησί, με το ενεργητικό της Eurobank Ltd να διαμορφώνεται στα 28 δισ. ευρώ και της Eurobank στα 103 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Ltd Μιχάλης Λούης τόνισε: «Πάντα πιστεύαμε πως θα γίνουμε η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, στο νησί των μικρών αποστάσεων και των μεγάλων φιλοδοξιών και η σύμπραξη με την Eurobank μας έδωσε το πλεονέκτημα».

Κατανομή ενεργητικού

Η Eurobank έχει ενεργητικό 103 δισ ευρώ με τα 60 δισ. στην Ελλάδα, τα 28 δισ. στην Κύπρο, τα 12,7 στην Βουλγαρία. Το 53,7% των κερδών προέρχονται από διεθνείς δραστηριότητες με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό στο 57% το 2027.

Κατανομή κερδων

Το 28% των κερδών του ομίλου προέρχεται από την Κύπρο, 380 εκατ. ευρώ και 12,50% από Βουλγαρία, 170 εκατ. ευρώ και περίπου 1-2% από Λουξεμβούργο

Eurolife

«Η απόκτηση της Eurolife ηταν μια φυσιολογική κίνηση, επρεπε να γυρίσει στο φυσικό της χώρο. Στόχος μας να είμαστε τραπεζοασφαλιστικός όμιλος, και για αυτό αποκτήσαμε την CNP που είναι δυνατή ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο», τόνισε ο κ Ιωάννου .

Neobanks

«Ο ανταγωνισμός μας κάνει καλύτερους», σημείωσε ο κ. Λούης και ο κ. Ιωάννου υπογραμμισε πως η Eurobank επενδύει πλέον 150 εκατ ευρώ από 100 εκατ ευρώ ετήσια σε τεχνολογικές υποδομές. Μάλιστα αναφερόμενοι στην Revolut και γενικά στις neobanks υπογράμμισαν πως υπαρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης.