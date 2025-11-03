ΤτΕ:-Η-σταθερότητα-του-ελληνικού-χρηματοπιστωτικού-συστήματος-σε-ένα-αβέβαιο-διεθνές-περιβάλλον

Η εικόνα που αναδύεται για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα είναι διττή. Στο εσωτερικό, τα θεμελιώδη μεγέθη του τραπεζικού συστήματος είναι αισθητά βελτιωμένα και η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Στο εξωτερικό, ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν πυκνοί και σχεδόν όλοι οι ουσιώδεις κλυδωνισμοί έρχονται «απ’ έξω»: γεωπολιτική ένταση, επιβράδυνση παγκόσμιου εμπορίου, αβεβαιότητα για τις αποτιμήσεις στις αγορές, κίνδυνοι κυβερνοασφάλειας. Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ απέτρεψε μια μετωπική σύγκρουση, αλλά συνοδεύεται από δασμούς που επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και μεσοπρόθεσμα «κόβουν» ταχύτητα από την ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα, ο άμεσος αντίκτυπος είναι περιορισμένος λόγω της σχετικής βαρύτητας των ΗΠΑ στο εμπορικό μας μείγμα, όμως οι έμμεσες επιδράσεις από μια πιο αδύναμη Ευρώπη είναι πραγματικές: χαμηλότερη εξωτερική ζήτηση, πιο προσεκτικές επενδύσεις, και ενδεχομένως υψηλότερο κόστος χρήματος στις αγορές.

Γεωπολιτικές εντάσεις και ασύμμετροι κίνδυνοι

Ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία κρατούν τις τιμές ενέργειας και ναύλων ευμετάβλητες, αυξάνουν το ασφάλιστρο κινδύνου και ενισχύουν την αβεβαιότητα στις αγορές κεφαλαίου. Παράλληλα, η ένταση στο κυβερνοδιάστημα ανεβάζει τον πήχη για τις υποδομές κρίσιμης σημασίας – τραπεζικά συστήματα, συστήματα πληρωμών, εκκαθάριση και διακανονισμό. Ένα επεισόδιο απότομης ανατιμολόγησης διεθνών περιουσιακών στοιχείων –λόγω πολιτικού σοκ, απόκλισης νομισματικών πολιτικών ή δυσμενών εταιρικών αποτελεσμάτων– θα μεταφερόταν στις ελληνικές αγορές μέσω αυξημένης μεταβλητότητας, ακριβότερης χρηματοδότησης και χαμηλότερης όρεξης για ρίσκο.

Η ελληνική οικονομία κρατά ρυθμό ανάπτυξης

Στο εσωτερικό μέτωπο, η οικονομία διατηρεί αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% σε ετήσια βάση. Η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να στηρίζει την δραστηριότητα, έστω με βραδύτερο ρυθμό (1,5%), ενώ οι καθαρές εξαγωγές ήταν θετικές λόγω ταυτόχρονης αύξησης εξαγωγών και μείωσης εισαγωγών. Οι επενδύσεις ανέκαμψαν το β’ τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την τάση που ξεκίνησε από το 2019: σωρευτική άνοδος περίπου 60% έως το τέλος του 2024, η οποία κλείνει –χωρίς ακόμη να έχει κλείσει πλήρως– το επενδυτικό κενό της δεκαετούς κρίσης.

Πληθωρισμός επίμονα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται αλλά παραμένει ανθεκτικός. Το εννεάμηνο του 2025, ο ΕνΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 3,0%, ίδιος με το 2024, ενώ ο πυρήνας ανέβηκε στο 3,9%. Αυτό σημαίνει ότι οι υποκείμενες πιέσεις –ιδίως σε υπηρεσίες και κλάδους υψηλής έντασης εργασίας– συνεχίζουν να τροφοδοτούν πιο «κολλώδεις» αυξήσεις τιμών. Η συνέπεια είναι γνωστή: ροκανίζεται η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και παραμένουν οι προκλήσεις για το πραγματικό κόστος δανεισμού επιχειρήσεων και πολιτών, έστω σε περιβάλλον γενικότερης εξομάλυνσης των επιτοκίων μετά το 2024.

Τράπεζες με καθαρότερους ισολογισμούς και επενδυτική βαθμίδα

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δεν θυμίζει πια την περίοδο κρίσης. Οι ισολογισμοί είναι καθαρότεροι, η ποιότητα χαρτοφυλακίου βελτιωμένη, η κερδοφορία θετική, και –κυρίως– η πρόσβαση στις αγορές έχει αποκατασταθεί με τρόπο δομικό. Η επάνοδος στην επενδυτική βαθμίδα για τους ομίλους που εποπτεύονται σε ενοποιημένη βάση σημαίνει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτών και μειωμένη μεταβλητότητα στις εκδόσεις. Τα πρόσφατα ευρωπαϊκά stress tests κατέδειξαν ότι, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, οι δείκτες κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών παραμένουν πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – στοιχείο που βελτιώνει την εμπιστοσύνη θεσμικών επενδυτών και αντισυμβαλλομένων.

Ρευστότητα σημαντικά πάνω από τα εποπτικά όρια

Οι δείκτες ρευστότητας αποτυπώνουν μια μετρήσιμη ασφάλεια. Ο LCR στο ~212% και ο NSFR στο ~136% τον Ιούνιο του 2025 δείχνουν επάρκεια υψηλής ποιότητας ρευστών στοιχείων και ανθεκτική δομή χρηματοδότησης με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Κρίσιμο είναι ότι αυτή η εικόνα δεν βασίζεται σε προσωρινά μέτρα στήριξης αλλά σε αγοραίες σχέσεις: οι τράπεζες έχουν σταθερή πρόσβαση στη διατραπεζική και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, με χαμηλό δείκτη επιβάρυνσης στοιχείων ενεργητικού, στοιχείο που περιορίζει τους «αναγκαστικούς περιορισμούς» σε περιόδους πίεσης.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο χαμηλότερο επίπεδο της ευρω-εποχής

Η μείωση των ΜΕΔ συνεχίστηκε. Στα μέσα του 2025, το απόθεμα σε ατομική βάση υποχώρησε στα περίπου 5,8 δισ. ευρώ, με τον λόγο ΜΕΔ προς δάνεια στο ~3,6% έναντι 3,8% στο τέλος του 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη και, κυρίως, για ποσοστό που συγκλίνει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πρόοδος δεν είναι μόνο αποτέλεσμα πωλήσεων και διαγραφών, αλλά και εισπράξεων, αναδιαρθρώσεων και βελτίωσης των όρων εξυπηρέτησης, καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών και η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχουν ανακάμψει.

Κερδοφορία με διαφοροποίηση πηγών εσόδων

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το α’ εξάμηνο του 2025 οι όμιλοι κατέγραψαν καθαρά κέρδη περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, όπως ήταν αναμενόμενο σε περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων, μειώθηκαν περί το 2,8%, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από ισχυρή άνοδο εσόδων από προμήθειες (≈+14%), διαχείριση περιουσίας, επενδυτικές υπηρεσίες και καλές επιδόσεις στα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν (≈+12,6%), με πίεση από μισθολογικό κόστος και διοικητικές δαπάνες, ενώ υπήρξε και άνοδος προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου (≈+12,1%), κίνηση προληπτική σε ένα πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Παρά ταύτα, οι δείκτες απόδοσης ενεργητικού (RoA ~1,4%) και ιδίων κεφαλαίων (RoE ~13%) παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμβατά με ώριμες τραπεζικές αγορές.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ποιότητα ιδίων κεφαλαίων

Σε όρους κεφαλαίου, ο CET1 κινήθηκε γύρω στο 15,8% και ο συνολικός δείκτης TCR γύρω στο 20,4% στα μέσα του 2025. Η ανοδική κίνηση του TCR προβλήθηκε από εκδόσεις κεφαλαιακών μέσων που δεν ανήκουν στον πυρήνα CET1, βελτιώνοντας το «μαξιλάρι» απορρόφησης ζημιών. Το θέμα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων παραμένει, αλλά με σταδιακή αποκλιμάκωση: οι DTCs αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 44-45% του CET1, έναντι υψηλότερων επιπέδων στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει πιο καθαρή κεφαλαιακή ποιότητα και μεγαλύτερη διαφάνεια για την αγορά.

Μακροπροληπτική πολιτική με έγκαιρες κινήσεις

Η έγκαιρη προληπτική πολιτική είναι κρίσιμη για να μη «χτιστούν» νέοι συστημικοί κίνδυνοι. Η απόφαση για αύξηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) στο 0,5% από 1/10/2026 εναρμονίζεται με την αξιολόγηση ότι, συνολικά, δεν υπάρχει υπερθέρμανση της πίστωσης, αλλά σε επιμέρους τμήματα –όπως χρηματοδότηση μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, αγορά κατοικίας και εξωτερικές ανισορροπίες– διαφαίνονται κυκλικές πιέσεις. Παράλληλα, τα δανειακά όρια σε επίπεδο δανειολήπτη (LTV έως 90% για πρώτους αγοραστές και 80% για λοιπούς· DSTI έως 50% και 40% αντίστοιχα) «θωρακίζουν» τα νοικοκυριά από υπερβολικό μοχλευσμό και την αγορά από αυτοτροφοδοτούμενες ανόδους τιμών με πιστωτική ώθηση.

Ασφαλιστικός κλάδος με ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενίσχυσαν τα ίδια κεφάλαιά τους κατά ~9% στο α’ εξάμηνο 2025, με το 93% των επιλέξιμων κεφαλαίων σε Tier 1. Η διάχυση κινδύνων, η βελτίωση στις αγορές και η προσεκτική διαχείριση ενεργητικού-παθητικού κρατούν τον κλάδο «συνεπιβάτη σταθερότητας» του συστήματος. Η σημασία είναι διπλή: οι ασφαλιστικές λειτουργούν ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους, ενώ παρέχουν προϊόντα που σταθεροποιούν εισόδημα και αποταμίευση νοικοκυριών.

Υποδομές χρηματαγορών και πρόταση εξαγοράς ΕΧΑΕ

Οι υποδομές του συστήματος –πληρωμές, εκκαθάριση, διακανονισμός– λειτούργησαν ομαλά, με χαμηλούς δείκτες απάτης σε όγκο και αξία. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, με δεσμεύσεις για διατήρηση νομικής, επιχειρησιακής και φορολογικής έδρας στην Ελλάδα και ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας. Εφόσον ολοκληρωθεί, η ενσωμάτωση σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αγορών μπορεί να αυξήσει τη ρευστότητα, να βελτιώσει την προβολή των ελληνικών εκδοτών και να διευρύνει τη βάση επενδυτών – χωρίς να αλλοιώσει τον εθνικό ρόλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Servicers ως κρίσιμος κρίκος στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους

Οι Διαχειριστές Πιστώσεων διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο περίπου 94 δισ. ευρώ (Ιούνιος 2025), το οποίο αφορά κατά ~83% μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Ο ρόλος τους παραμένει κομβικός: με αναδιαρθρώσεις, συμφωνίες ρύθμισης και επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, σταθεροποιούν την αξία εξασφαλίσεων, βελτιώνουν τους δείκτες ανάκτησης και προοδευτικά «απελευθερώνουν» κεφάλαιο για νέο δανεισμό. Η ώριμη λειτουργία τους μειώνει το ηθικό δίλημμα και το λειτουργικό κόστος για τις τράπεζες, επιτρέποντας στους ομίλους να εστιάσουν στην οργανική πίστωση και στην τραπεζική του πελάτη.

Αγορά πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος

Στις πληρωμές, τα Ιδρύματα Πληρωμών αύξησαν την αξία συναλλαγών κατά ~2,6% στα 63,9 δισ. ευρώ, ενώ στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος παρατηρήθηκε μείωση κύκλου λόγω συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης εταιρικών σχημάτων, με ετήσια αξία συναλλαγών ~9,1 δισ. ευρώ. Η ενοποίηση οδηγεί σε σχήματα με καλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια, ενιαία συμμόρφωση και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ σε υποδομές. Για τον τελικό χρήστη, η τάση μεταφράζεται σε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, νέα προϊόντα και σταδιακά χαμηλότερο κόστος, με τον αντίλογο να αφορά την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων.

Μακροοικονομικές προβλέψεις και δημοσιονομικό «μαξιλάρι»

Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ~2,2% το 2025, σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός προβλέπεται κοντά στο 3,1%, με ορατή σταδιακή σύγκλιση προς τον στόχο αλλά χωρίς άμεση επιστροφή σε «πληθωρισμό δύο». Στο δημοσιονομικό πεδίο, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και η σταθερή πτωτική πορεία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ χτίζουν αξιοπιστία και λειτουργούν ως ασπίδα σε περιόδους νευρικότητας των αγορών. Το μείγμα πολιτικής, ωστόσο, οφείλει να παραμείνει προσεκτικό: οι δημόσιες επενδύσεις να κατευθύνονται σε τομείς με ισχυρό πολλαπλασιαστή (πράσινη ενέργεια, δίκτυα, ψηφιακός μετασχηματισμός, εκπαίδευση), αποφεύγοντας οριζόντιες επεκτάσεις δαπανών που θα αναθερμάνουν τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Θέση ισχύος των τραπεζών και στρατηγικό ενδιαφέρον επενδυτών

Η βελτιωμένη εικόνα των ελληνικών τραπεζών αποτυπώνεται και στο ταμπλό: αυξημένες αποτιμήσεις, καλύτερη εμπορευσιμότητα, υψηλότερη ποιότητα μετόχων. Το ενδιαφέρον στρατηγικών παικτών –χαρακτηριστικά η άνοδος της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank κοντά στο 26%– σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και στην ικανότητα του συστήματος να χρηματοδοτήσει βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρώπη κινείται προς βαθύτερη τραπεζική και κεφαλαιαγορική ένωση· όσο οι δύο αυτές ενοποιήσεις προχωρούν, τόσο μειώνεται ο κατακερματισμός και βελτιώνεται ο επιμερισμός κινδύνων.

Τι μπορεί να πάει στραβά και πώς προετοιμαζόμαστε

Παρά τη θετική βάση, η λίστα με τους δυνητικούς κραδασμούς δεν είναι μικρή. Μια επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος –π.χ. κλιμάκωση γεωπολιτικής έντασης, ενεργειακό σοκ, απότομη στροφή σε αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες ή «σπάσιμο» αποτιμήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους– θα δοκίμαζε το κόστος κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα και τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, προέχει: οι τράπεζες να διατηρήσουν συνετά πιστοδοτικά κριτήρια, να συνεχίσουν την εξυγίανση του υπολοίπου ΜΕΔ, να προχωρούν σε λελογισμένη μερισματική πολιτική που δεν διαβρώνει τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» και να επενδύουν συστηματικά σε ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακή συνέχεια.

Η αγορά ακινήτων υπό τον φακό των μέτρων

Η κατοικία παραμένει ευαίσθητος κόμβος μεταξύ χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Τα όρια LTV/DSTI λειτουργούν ως «κιγκλιδώματα» που αποτρέπουν την υπερ-μόχλευση. Στόχος είναι να επιτραπεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για νέους και πρώτους αγοραστές, χωρίς να δημιουργείται σπειροειδής άνοδος τιμών που ανατροφοδοτείται από την πίστωση. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί από το εάν οι τράπεζες τα εφαρμόσουν με συνέπεια, ανιχνεύοντας έγκαιρα τσέπες υπερθέρμανσης σε περιοχές ή κατηγορίες ακινήτων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με έμφαση στην ασφάλεια

Η διάχυση ηλεκτρονικών συναλλαγών και η μετάβαση σε ψηφιακά κανάλια αυξάνει την ευκολία για τους χρήστες αλλά ταυτόχρονα μεγεθύνει την επιφάνεια επίθεσης. Η επένδυση σε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης απάτης, στη θωράκιση κρίσιμων κόμβων και στην εκπαίδευση χρηστών και προσωπικού δεν είναι «κόστος συμμόρφωσης», αλλά αναγκαιότητα επιχειρησιακής συνέχειας. Για τις τράπεζες, η κυβερνοασφάλεια είναι πια πυλώνας φερεγγυότητας.

Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που ενισχύει τη σταθερότητα

Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων –ώστε η Ευρώπη να διαθέτει πραγματικά ενιαία αγορά κεφαλαίου– θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την άντληση ιδίων κεφαλαίων και θα καταστήσει πιο ανθεκτική την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. Σε εθνικό επίπεδο, η συνέχιση παρεμβάσεων που απλουστεύουν τις αδειοδοτήσεις, σταθεροποιούν το φορολογικό πλαίσιο και επιταχύνουν τη δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντικές για να «κλειδώσει» η επενδυτική δυναμική.

Προοπτικές για το 2026 με βασικό σενάριο σταθερότητας

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, το βασικό σενάριο θέλει την ελληνική οικονομία να διατηρεί ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο της Ευρωζώνης, τον πληθωρισμό να συνεχίζει την αργή αποκλιμάκωση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα να παραμένει κεφαλαιακά και λειτουργικά ισχυρό. Οι τράπεζες έχουν χώρο να χρηματοδοτήσουν υγιή πίστωση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, επενδύοντας παράλληλα σε ψηφιακές δυνατότητες, πράσινη μετάβαση και συστήματα διαχείρισης κινδύνων. Η επιτυχία θα κριθεί από την πειθαρχία: ορθολογική τιμολόγηση ρίσκου, επιλεκτικότητα στις χρηματοδοτήσεις, προσοχή στη διάρκεια και στη δομή των πηγών χρηματοδότησης, και μετοχική πολιτική που ισορροπεί αμοιβή μετόχων με ενίσχυση κεφαλαίου.

Συμπέρασμα με καθαρή γραμμή ευθύνης

Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπαίνει στη νέα χρονιά με καλύτερες προϋποθέσεις από κάθε άλλη φορά την τελευταία δεκαετία. Η πρόοδος είναι χειροπιαστή: λιγότερα ΜΕΔ, ισχυρή ρευστότητα, επενδυτική βαθμίδα, θετική κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα κεφαλαίου. Όμως η σταθερότητα δεν είναι «κατάσταση», είναι «διαδικασία». Σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι εξωγενείς, η εγχώρια πολιτική –μακροπροληπτική, εποπτική, δημοσιονομική και διαρθρωτική– οφείλει να παραμείνει μπροστά από την καμπύλη. Η συνταγή είναι απλή στη σύλληψη, δύσκολη στην πράξη: συνετή πίστωση, προληπτικά κεφάλαια, ψηφιακή ασφάλεια, επενδύσεις με πολλαπλασιαστή και θεσμική συνέχεια. Αν αυτά τηρηθούν, η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια όχι μόνο να αντέξει τους εξωτερικούς κραδασμούς, αλλά και να συνεχίσει να κλείνει την απόσταση από τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, μετατρέποντας τη σταθερότητα από «άμυνα» σε διαρκές συγκριτικό πλεονέκτημα.