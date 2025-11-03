Χατζηβασιλείου:-Η-σύνοδος-της-Αθήνας-για-τη-διατλαντική-ενεργειακή-συνεργασία-αποδεικνύει-ότι-η-χώρα-είναι-ενεργειακός-πυλώνας

«Η παρουσία των Αμερικανών Υπουργών τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακός πυλώνας και πάροχος ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9.84, το πρωί της Δευτέρας.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια, τόνισε ότι «αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης». Όπως εξήγησε, «η χώρα μας δεν είναι απλώς ενεργειακός κόμβος, αλλά πάροχος ενεργειακής ασφάλειας, καθώς σήμερα η ενέργεια δεν είναι απλά ένα προϊόν συναλλαγής αλλά συνώνυμο της ασφάλειας».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «έχει αναβαθμίσει καθοριστικά το γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμα της Ελλάδας», μέσα από υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως αυτές της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, που καθιστούν τη χώρα απαρχή του Κάθετου Διαδρόμου, επιτρέποντας τη μεταφορά φυσικού αερίου και ενέργειας από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και μελλοντικά τη Βαλτική. «Ο Κάθετος Διάδρομος είναι το μεγάλο σχέδιο που υποστηρίζει σθεναρά η κυβέρνηση, γιατί θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και καθιστά τη χώρα μας κύρια ενεργειακή πύλη για την ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι «όταν, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα έκλεισε τη στρόφιγγα φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η Ελλάδα ήταν εκείνη που στήριξε τους γείτονες Βούλγαρους καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες». Όπως υπογράμμισε, «το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως η χώρα μας έχει μετατραπεί σε πάροχο σταθερότητας και αλληλεγγύης για ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις νοτίως της Κρήτης, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «οι έρευνες γίνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο και αίολο». Όπως είπε, «η στρατηγική της Ελλάδας είναι σαφής: στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στη θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου παρόχου ασφάλειας στην ευρύτερη γειτονιά».

Για την Κύπρο

Αναφερόμενος στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη στη Λευκωσία, όπου συνόδευσε τον Πρωθυπουργό, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι «ο Γλαύκος Κληρίδης υπήρξε ένας μεγάλος ηγέτης του κυπριακού Ελληνισμού, που συνέδεσε το όνομά του με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου». Όπως είπε, «ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του απέδωσε με πληρότητα την παρακαταθήκη του Κληρίδη, υπενθυμίζοντας τη σταθερή συμπόρευση Αθήνας και Λευκωσίας στην προσπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου για το Κυπριακό».

Ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος εργάζονται από κοινού, με ρεαλισμό και προσήλωση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας». Όπως εξήγησε, «οι Ελληνοκύπριοι παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και προσέρχονται πάντα με καλή πίστη, με στόχο την επανένωση του νησιού σε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τη νίκη Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα, αναμένουμε να δούμε αν ο νέος κατοχικός ηγέτης θα επιχειρήσει πραγματικά να απογαλακτιστεί από την Άγκυρα και να προσεγγίσει τον διάλογο με ειλικρίνεια, στη βάση της ομοσπονδίας, όπως υποστήριζε προεκλογικά».

Για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κλείνοντας, αναφερόμενος στη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημείωσε ότι η ίδια «ανήκει στο στενό περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ και μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον». Δήλωσε αισιόδοξος ότι «η συνεργασία θα είναι εξαιρετική, όπως ήταν και με τους προκατόχους της», και τόνισε ότι «η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους και στρατηγικά σημαντικούς εταίρους και συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή».