ΧΑ:-Εγγύτερη-στήριξη-του-ΓΔ-στις-1990-μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,50% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 1995,20 μονάδες (στο -0,81% ο ΓΔ & στο – 2,38% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο -1,92% ο ΓΔ & στο -1,98% οι τράπεζες στο μήνα, στο +35,76% ο ΓΔ & στο +73,97% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 351,8 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές αρκέστηκαν στην καταγραφή του ενδοσυνεδριακού υψηλού των 2011 μονάδων στο ξεκίνημα καθώς η συνέχεια ανήκε στους πωλητές.

Οι τελευταίοι με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1978 μονάδων λίγο μετά τις 12.30μμ για να περιοριστούν οι απώλειες μέχρι τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,281% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,03%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,45%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-5,68%, πακέτα στο €7,55), ο ΟΠΑΠ (-0,88%), η Κύπρου (-1,48%) και ο Τιτάν (-1,02%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+2,24%), η Βιοχάλκο (+1,07%), η Optima (+1,13%) και η Mevaco (+2,27%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν. Το ΔΑΑ, η Metlen, ο Τιτάν και η Εθνική την Τετάρτη (5/11) και η Alpha Bank την Πέμπτη (6/11), ανακοινώνουν αποτελέσματα 9μηνου.

Την Τετάρτη (5/11) ανακοινώνονται, ακόμη, οι αλλαγές των δεικτών MSCI και την Παρασκευή (7/11) η Scope Ratings ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στο διήμερο 6-7/11 διενεργείται στην Αθήνα συνέδριο για την μέσω Ελλάδος προώθηση του LNG στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, παραμένει στις 1990 μονάδες η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

Μetlen Energy & Metals: η Morgan Stanley επαναλαμβάνει τη σύσταση «υπεραπόδοση» (Overweight) για τη με τιμή-στόχο τα €66, διατηρώντας την αισιοδοξία της για τη μετοχή. «Ελκυστική εταιρεία με σταθερή δημιουργία αξίας και φθηνή αποτίμηση».

Coca-Cola HBC: Η χρηματιστηριακή εταιρεία Χρυσοχοΐδης ανεβάζει την τιμή-στόχο της στα 49 ευρώ (από 42 ευρώ προηγουμένως) μετά την κίνηση εξαγοράς της Coca-Cola Beverage Africa.

ΕΚΤΕΡ: Deal με Orilina για το yaught club στο πάρκο του Ελληνικού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €3,53 εκατ.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της τάξεως του 5,3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών για το λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο του 2025.

ΤτΕ Σεπτέμβριος 2025: το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,33% (στα 0,32% στα υφιστάμενα), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,51% (στο 4,63% στα υφιστάμενα). Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,18 εκατοστιαίες μονάδες (στις 4,31 στα υφιστάμενα).

Eurostat: Στο 1,7% από 1,8% επιβραδύνθηκε περαιτέρω ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Οκτώβριο. Χαμηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, στο 2,1% σε ετήσια βάση, από 2,2% τον Σεπτέμβριο.

ΔΑΑ: Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024. Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ. Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού.