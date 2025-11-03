beta:-Θα-πιάσουν-τους-στόχους-έτους-οι-τράπεζες,-top-pick-η-alpha-bank

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να είναι πιο υποτονικό σε σχέση με τα προηγούμενα, αντικατοπτρίζοντας τις επιπτώσεις της πρόσφατης μείωσης επιτοκίων, εκτιμά η Beta Securities. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σταθερά σε τροχιά για να πετύχουν τους στόχους του έτους. Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να δείχνουν ισχυρή δυναμική, με ενθαρρυντικά σημάδια διατηρήσιμης ανάπτυξης στο μέλλον, επισημαίνει.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό: τα επιτόκια σταθεροποιούνται, η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο πληθωρισμός είναι μέτριος και οι προοπτικές για το 2026 παραμένουν θετικές.

Αυτοί οι παράγοντες εξακολουθούν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα του κλάδου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αν και η πιστωτική επέκταση ήταν εποχικά χαμηλή το τρίμηνο, παρατηρείται θετική στροφή στα καταναλωτικά δάνεια, κυρίως λόγω ανάκαμψης των ροών στεγαστικών δανείων.

Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα έχει φτάσει σε υψηλό 15 ετών, με την Τράπεζα της Ελλάδος να καταγράφει αύξηση +10,7% ετησίως στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και +16,1% στις δανειοδοτήσεις μη χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την ανάπτυξη του ΑΕΠ, τα χαμηλότερα κόστη δανεισμού και τα στοχευμένα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενης δανειοδότησης. Παρά τη βραχυπρόθεσμη υποτονικότητα στις τριμηνιαίες συγκρίσεις, διατηρούμε θετική στάση για τον κλάδο, με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας να παραμένουν εντός εμβέλειας, γράφει η χρηματιστηριακή.

Top Picks: Συνεχίζουμε να προτιμούμε την Alpha Bank για λόγους αποτίμησης, με απόδοση από την αρχή του έτους +108,4%.

Eurobank

Η Eurobank αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρά αποτελέσματα το τρίμηνο, σύμφωνα με τις καθοδηγήσεις για το έτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) προβλέπεται να μειωθούν οριακά κατά ~2% τριμηνιαίως, φτάνοντας τα €620 εκατ.

Τα έσοδα από προμήθειες παραμένουν ανθεκτικά, διατηρώντας τη θετική δυναμική των δύο προηγούμενων τριμήνων, και αναμένεται να κυμανθούν στο άνω άκρο του εύρους (~€185 εκατ.), αντανακλώντας ισχυρή ανάπτυξη μη τοκοφόρων εσόδων, κυρίως λόγω της πρόσφατης εξαγοράς της CNP Cyprus Insurance Holdings.

Τα λειτουργικά κόστη αναμένεται να αυξηθούν ελαφρά σε σχέση με το Q2 (+2% τριμηνιαίως). Το κόστος κινδύνου (CoR) εκτιμάται γύρω στις 60 μονάδες βάσης, σύμφωνο με τις καθοδηγήσεις για το έτος. Μια μικρή αναγνώριση υπεραξίας από τη CNP θα καταγραφεί το τρίμηνο, αντισταθμίζοντας μερικώς τη δωρεά €25 εκατ. για ανακαινίσεις σχολείων. Το καθαρό κέρδος προβλέπεται περίπου €350 εκατ. (-3,7% τριμηνιαίως), ενισχύοντας τον στόχο του έτους για NII €1,5 δισ.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρό τρίμηνο, με καθαρό κέρδος άνω των €280 εκατ. (χωρίς την one off δωρεά €25 εκατ. για ανακαίνιση σχολείων). Η καθαρή πιστωτική επέκταση για τα 9Μ ανέρχεται σε €3,0 δισ., πιθανόν ανοίγοντας τον δρόμο για αναβάθμιση στόχου για όλο το έτος άνω των €3,5 δισ. για το 2025.

Τα καταναλωτικά δάνεια έγιναν θετικά για πρώτη φορά, με στήριξη από €30-40 εκατ. καθαρών στεγαστικών δανείων. Η ποιότητα ενεργητικού συνεχίζει να βελτιώνεται, με χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) σε τριμηνιαία βάση.

Τα NII προβλέπονται οριακά χαμηλότερα στα €469 εκατ. (-1% τριμηνιαίως), με ενδείξεις σταθεροποίησης μετά τις προηγούμενες μειώσεις, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξηθούν στα ~€170 εκατ. (3,5% τριμηνιαίως), επαναβεβαιώνοντας τον ετήσιο στόχο €650 εκατ. Τα λειτουργικά κόστη αναμένεται να παραμείνουν σταθερά και το κόστος κινδύνου στις ~46 μονάδες βάσης (FY25 ~50 μονάδες βάσης).

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, μειώνοντας κατά 150 μονάδες βάσης τον δείκτη κεφαλαίων CET1. Η πλήρης ενοποίηση αναμένεται το 2025, με νέο επιχειρησιακό σχέδιο στις αρχές 2026. Μετά την εξαγορά, το CET1 εκτιμάται ~13% και το συνολικό κεφάλαιο ~19%.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει τρίμηνο σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις ετήσιες καθοδηγήσεις. Η κανονικοποίηση επιτοκίων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, προετοιμάζοντας το έδαφος για ισχυρότερο Q4.

Η κανονικοποίηση των NII συνεχίζεται, αν και ο ρυθμός μείωσης έχει επιβραδυνθεί· εκτιμάται οριακή πτώση, πιθανόν η τελευταία, με NII στα €520 εκατ. (-2% τριμηνιαίως). Τα έσοδα από συναλλαγές, που συνέβαλαν σημαντικά στο Q1’25 (€90 εκατ.) και Q2’25 (€50 εκατ.), αναμένεται τώρα να πέσουν κοντά στο μηδέν, ασκώντας πρόσθετη πίεση στη συνολική κερδοφορία.

Τα λειτουργικά κόστη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 2,5% τριμηνιαίως, σύμφωνα με την πορεία του Α’ εξαμήνου, αντανακλώντας στρατηγικές επενδύσεις σε IT και ανανέωση προσωπικού. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει κάτω του 35%. Το καθαρό κέρδος αναμένεται στα €240 εκατ. μετά από έκτακτα (συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς CSR €25 εκατ. για ανακαίνιση σχολείων).

Η πιστωτική επέκταση ήταν εποχικά χαμηλή στο Q3, ωστόσο η τράπεζα παραμένει βέβαιη ότι θα ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο των €2,5 δισ. Η αναπροσαρμογή επιτοκίων καταθέσεων συνεχίζει να στηρίζει τα NII, ενώ η μετακίνηση από τις προθεσμιακές καταθέσεις στα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες, που αναμένεται να φτάσουν ~€123 εκατ. (7% τριμηνιαίως). Παρά τα πιο ήπια στοιχεία, η τράπεζα παραμένει σε τροχιά για να πετύχει τους στόχους FY25: €1,1 δισ. καθαρό κέρδος και €2,1 δισ. NII.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας στηρίζει διανομή μερίσματος άνω του 60%. Μια πιθανή εξαγορά με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης ανόδου, με περαιτέρω ενημερώσεις στις αρχές του 2026 με την αποκάλυψη του νέου επιχειρησιακού σχεδίου.

Το Q4 αναμένεται να είναι το ισχυρότερο τρίμηνο, υποστηριζόμενο από πιστωτική επέκταση και ευνοϊκότερο περιβάλλον επιτοκίων.

Alpha Βank

Η διοίκηση επισήμανε πιο υποτονική απόδοση στο Q3, με προσδοκίες για ισχυρότερο Q4. Τα NII αναμένεται να επιταχυνθούν στο H2, μετά από ήπιες μειώσεις στο Q1 (€395,3 εκατ.) και Q2 (€399,3 εκατ.). Για το Q3, τα NII αναμένεται να ανακάμψουν πάνω από €400 εκατ., φτάνοντας ~€420 εκατ. (5% τριμηνιαίως), με την καθοδήγηση για όλο το έτος να επαναβεβαιώνεται στα €1,650 εκατ.

Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να κινούνται θετικά, με Q3 ~€117 εκατ. -μεταξύ των δύο προηγούμενων τριμήνων- και η καθοδήγηση για το έτος αναμένεται να ξεπεράσει τον στόχο των €450 εκατ. Η τράπεζα επανέλαβε τους ετήσιους στόχους: €145 εκατ. για Trading & Other Income και >€2,2 δισ. συνολικά έσοδα.

Τα λειτουργικά κόστη, υποτονικά στο Α’ εξάμηνο, αναμένεται να αυξηθούν στο H2, με Q3 εκτιμώμενο στα €224 εκατ. (αύξηση 5% τριμηνιαίως), και καθοδήγηση για το έτος ~€870 εκατ. Χωρίς σημαντικά σημεία προβλέψεων, με CoR σταθερό στις 45 μονάδες βάσης. Το Q3 περιλαμβάνει one off δαπάνη €25 εκατ. για τη συνεισφορά των συστημικών τραπεζών στο «Ταμείο Ανακαίνισης Σχολείων».

Η συγχώνευση των ρουμανικών δραστηριοτήτων με τη UniCredit αναμένεται να συνεισφέρει €8-10 εκατ., ενώ μια μικρή επίδραση υπεραξίας από τη Flexfin μπορεί επίσης να καταγραφεί στο Q3. Συνεπώς, το καθαρό κέρδος του Q3 αναμένεται κάτω των €200 εκατ., αν και ο ετήσιος στόχος των €850 εκατ. παραμένει εφικτός.

Οι μέσες υπόλοιπες δανείων κατά το τρίμηνο ήταν εποχικά χαμηλές, με Ιούλιο και Αύγουστο να επηρεάζουν την παραγωγή και τον όγκο. Ωστόσο, η αναχρηματοδότηση Tier 2 στο μέσο του τριμήνου (€500 εκατ. @ 4,308%), η επανεπένδυση τίτλων και η αναπροσαρμογή καταθέσεων στο τέλος του τριμήνου αναμένεται να στηρίξουν την ετήσια ανάπτυξη. Η τράπεζα σχεδιάζει διανομή ενδιάμεσου μερίσματος €111 εκατ. στο Q4 (5 Δεκεμβρίου). Οι επιπτώσεις από τις εξαγορές Axia και AstroBank αναμένεται να καταγραφούν στο Q4.