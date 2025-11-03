bloomberg:-Η-Τουρκία-μειώνει-τις-αγορές-ρωσικού-πετρελαίου

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας έχουν αρχίσει να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και αναζητούν τα επιπλέον βαρέλια από Ιράκ, Λιβύη, Σαουδική Αραβία και Καζακστάν.

Η τουρκική κίνηση έρχεται ως συνέχεια της απόφασης των ΗΠΑ να εντάξουν στη μαύρη λίστα τους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς γίγαντες Rosneft και Lukoil.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο - τόσο η Turkiye Petrol Rafineleri όσο και η Star Rafineri του Αζερμπαϊτζάν, αναζητούν ήδη εναλλακτικές λύσεις.

Πιέσεις

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δέχεται πιέσεις από την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ ήδη από τον Σεπτέμβριο -προτού δηλαδή ανακοινωθούν οι νέες κυρώσεις- να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση στην Άγκυρα έχει αποφασίσει ότι τώρα πρέπει να ενωθεί με τους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθεια να περιορίσει τις αγορές πετρελαίου, ώστε να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι σε θέση – και ούτε σχεδιάζει – να σταματήσει πλήρως την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, τα τουρκικά διυλιστήρια αναζητούν ολοένα και περισσότερο αργό πετρέλαιο παρόμοιου βάρους και πυκνότητας με το ρωσικό, προσέθεταν οι πηγές που δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν πόσο μεγάλη θα είναι να είναι η πτώση.

Με πληροφορίες από -