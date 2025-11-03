bloomberg:-Η-Τουρκία-μειώνει-τις-αγορές-ρωσικού-πετρελαίου-μετά-τις-κυρώσεις-ΗΠΑ

Στη μείωση των αγορών ρωσικού αργού προχωρούν τα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και πλέον στρέφονται σε χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν.

Στη μείωση των αγορών ρωσικού αργού προχωρούν τα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και πλέον στρέφονται σε χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν.

Σύμφωνα με το -, η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις νέες κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ, οι οποίες πρόσθεσαν στην μαύρη λίστα την κρατική Rosneft και τον ρωσικό πετρελαϊκό γίγαντα Lukoil, γεγονός που ώθησε την Turkiye Petrol Rafineleri και την Star Rafineri του Αζερμπαϊτζάν (η οποία ανήκει στην Socar), να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, είχε δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο – πριν από την ανακοίνωση των μέτρων – να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση στην Άγκυρα έχει αποφασίσει ότι πλέον πρέπει να ακολουθήσει την στρατηγική των δυτικών συμμάχων στην προσπάθεια περιορισμού των αγορών, για να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι σε θέση – και δεν έχει σχέδια – να σταματήσει πλήρως την αγορά ρωσικού πετρελαίου, όπως τόνισαν.

Ωστόσο πρόσθεσαν, ότι τα τουρκικά διυλιστήρια αναζητούν ολοένα και περισσότερο αργό πετρέλαιο με παρόμοια πυκνότητα με το ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με την πολιτική της Τουρκίας για διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων.

Οι έμποροι πετρελαίου εξακολουθούν να αξιολογούν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ινδικά εργοστάσια έχουν μειώσει τις δραστηριότητές τους, όμως η κυβέρνηση Τραμπ είναι επιφυλακτική σχετικά με βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια εφοδιασμού.

Η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επέκταση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης της κρατικής TPAO στη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να γίνει σημαντικός προμηθευτής μαζί με το Ιράκ και το Καζακστάν, ανέφεραν οι πηγές. Ορισμένες άλλες χώρες από την Αφρική έως τη Νότια Αμερική ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές προς την Τουρκία.