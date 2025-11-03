BofA: Γιατί τα καλύτερα για τις μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι πίσω – Τέλος στο ράλι, έρχεται βουτιά 10%

Μπορεί οι τράπεζες να αποτελούν τον πιο αγαπημένο κλάδο των επενδυτικών funds, ωστόσο έχουν αρχίσει να υποαποδίδουν έναντι της αγοράς για πρώτη φορά από το 2023, παρατηρεί η Bank of America. Η διόρθωση αυτή έρχεται εν μέσω σειράς αρνητικών εξελίξεων που σχετίζονται με τον κλάδο -όπως τα πρόσφατα γεγονότα στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων των ΗΠΑ-, οι οποίες, κατά την άποψή της, φαίνονται διαχειρίσιμες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν μπορούν να αγνοηθούν. Συνεπώς, δηλώνει underweight στις ευρωπαϊκές τράπεζες και αναμένει βουτιά 10% έως τις αρχές του 2026.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η BofA, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει την πρώτη σημαντική περίοδο υποαπόδοσης από τις αρχές του 2023, κατά 5% από τα μέσα Αυγούστου. Αν και αυτό δεν είναι ένα υψηλό ποσοστό, σηματοδοτεί ωστόσο τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση που παρατηρείται για τον κλάδο από την κατάρρευση της περιφερειακής τράπεζας των ΗΠΑ στις αρχές του 2023, μετά την οποία οι χρηματοοικονομικοί κλάδοι συνέχισαν να καταγράφουν ένα αδιάκοπο κέρδος 50% σε σχέση με την αγορά, φέρνοντας την αποτίμηση του κλάδου στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Ενώ οι διαφοροποιημένοι χρηματοοικονομικοί κλάδοι και οι ασφάλειες -οι μικρότεροι τομείς του σύμπαντος των χρηματοοικονομικών- έχουν υποαποδώσει εδώ και αρκετό καιρό (10% από τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, αντίστοιχα), στην υποαπόδοση έχουν προστεθεί πρόσφατα και οι τράπεζες (50% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς των χρηματοοικονομικών), οι οποίες έχουν καταγράψει απώλειες περίπου 5% σε σχέση με την αγορά τον τελευταίο μήνα.

Είναι τα καλύτερα πίσω για τις ευρωπαϊκές τράπεζες;

Ο τομέας των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει βελτιωθεί συνεχώς με την πάροδο των ετών, σημειώνει η BofA. Η υπεραπόδοση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022, χάρη σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, με τα αμερικανικά πιστωτικά spreads υψηλής απόδοσης να αρχίζουν να μειώνονται από ένα υψηλό σχεδόν 600 μονάδων βάσης, καθώς οι ανησυχίες για την ανάπτυξη άρχισαν να υποχωρούν. Αυτή η υποστήριξη, σε συνδυασμό με την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων λόγω της αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, οδήγησε σε βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους μετά από χρόνια καταστολής τους από σχεδόν μηδενικά επιτόκια πολιτικής.

Παρόλο που οι αυξήσεις των επιτοκίων είχαν τελειώσει και οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν κορυφωθεί στα τέλη του 2023, ο κλάδος συνέχισε να σημειώνει υπεραπόδοση το 2024, βοηθούμενος από τη συνεχιζόμενη σύσφιξη των πιστωτικών spreads και την απότομη βελτίωση της κερδοφορίας, όπως σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα. Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, η μείωση των πιστωτικών spreads επίσης εξασθένησε ως υποστήριξη, έχοντας περιοριστεί κάτω από τις 300 μονάδες βάσης, ωστόσο, η υπεραπόδοση των ευρωπαϊκών τραπεζών παρέμεινε σταθερή. Συνολικά, αυτό έφερε την υπεραπόδοση των τραπεζών σε πάνω από 90%. “Μετά από αυτή την πορεία, μήπως η πρόσφατη υποαπόδοση σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν πλέον φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο;”, επισημαίνει η BofA, εξετάζοντας αυτό το ερώτημα.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, οι αντιξοότητες φαίνονται διαχειρίσιμες: η διόρθωση των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών τον τελευταίο μήνα ήρθε εν μέσω μιας πληθώρας ιδιοσυγκρασιακών ειδήσεων, τις εξής:

α) της διάχυση ανησυχιών για την πίστωση από τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, μετά από ζημίες λόγω μιας σειράς ευρέως δημοσιευμένων αθετήσεων,

β) μια γαλλική δικαστική απόφαση που συνέδεσε την BNP Paribas με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν,

γ) την ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης για νέο φόρο στις τράπεζες, και

δ) τη μειωμένη αισιοδοξία για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι αναλυτές της BofA δεν θεωρούν καμία από αυτές τις εξελίξεις ως ιδιαίτερη ανησυχία, επαναλαμβάνοντας τις θετικές τους απόψεις για τις μετοχές που εμπλέκονται.

Ωστόσο, άλλο σημαντικοί κίνδυνοι είναι πιο δύσκολο να αγνοηθούν, όπως τονίζει η BofA: οι τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν σε ένα περιβάλλον μειώσεων επιτοκίων και εξασθένισης των αποδόσεων των ομολόγων – ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ – εδώ και μήνες, οδηγώντας σε υπέρβαση της τυπικής σχέσης τους με τις αποδόσεις των ομολόγων σε βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2009. Από αυτή την άποψη, η πρόσφατη αδυναμία συνιστά μια καθυστερημένη προσαρμογή, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της δυναμικής ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες.

Το πιο σημαντικό, όπως τονίζει η BofA, είναι ότι οι τράπεζες δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν καμία ουσιαστική αύξηση των πιστωτικών περιθωρίων, τα οποία, στις 270 μονάδες βάσης, παραμένουν λιγότερο από 15 μονάδες βάσης πάνω από το 18ετές χαμηλό που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους. Η κύρια ανησυχία της σχετικά με την τρέχουσα τιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου είναι, όπως επισημαίνει, ότι φαίνονται υπερβολικά αισιόδοξα για τις δυνατότητες μιας ανανεωμένης βελτίωσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, δεδομένου του αρνητικού σήματος των δεικτών από τις έρευνες του NFIB και του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ενώ οι οικονομολόγοι της αναγνωρίζουν ότι οι κίνδυνοι γύρω από την αγορά εργασίας παραμένουν.

Εάν η τρέχουσα αποδυνάμωση στην αγορά εργασίας συνεχιστεί, αυτό ιστορικά αποτελεί “κόκκινο πανί” για τις αγορές μετοχών, προειδοποιεί η BofA, κάτι που πιθανότατα θα συνοδεύεται από αυξανόμενη ανησυχία για την ποιότητα της πίστωσης γενικότερα, ασκώντας ανοδική πίεση στα πιστωτικά spreads. Το επίπεδο εύλογης αξίας των αμερικανικών πιστώσεων υψηλής απόδοσης βρίσκεται στις 325 μονάδες βάσης, με ανώτατο όριο το τις 375 μ.β. Η αύξηση των πιστωτικών spreads υποδηλώνει περιθώριο για καθοδική πίεση στις τράπεζες μετά και τους πρόσφατους αντίθετους ανέμους.

Σύμφωνα με τις μηνιαίες έρευνες της BofA στο περιβάλλον των fund managers, οι επενδυτές έχουν στραφεί έντονα στις ευρωπαϊκές τράπεζες τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας τις στην κορυφή της λίστας με τους πιο συνωστισμένους (crowded) ευρωπαϊκούς τομείς. Στην πιο πρόσφατη έρευνα, αυ΄τη του Οκτωβρίου, οι επενδυτές κατατάσσουν επίσης τον χρηματοπιστωτικό τομέα ως τον τομέα με τις καλύτερες επιδόσεις για το επόμενο έτος.

Η BofA ωστόσο δηλώνει underweight στις ευρωπαϊκές τράπεζες, δεδομένων των ανησυχιών σχετικά με το ενδεχόμενο απογοήτευσης της δυναμικής της παγκόσμιας ανάπτυξης, εξασθένισης των αποδόσεων των ομολόγων και αύξησης των ασφαλίστρων κινδύνου, με τις μακροοικονομικές της υποθέσεις να συνάδουν με περαιτέρω πτώση περίπου 10% για τη σχετική απόδοση των τραπεζών τους επόμενους μήνες. Επίσης, παραμένει underweight στις ασφαλιστικές εταιρείες και στον κλάδο των διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών, αν και η έντονη υποαπόδοση και για τους δύο τομείς τους τελευταίους μήνες αφήνει πλέον σχετικά μέτρια περαιτέρω πτωτική πορεία.

Τέλος, όσον αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών μετοχών, η BofA είναι επίσης underweight. Μετά το ράλι άνω του 5% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι μακροοικονομικές της προβλέψεις υποδηλώνουν επίσης βουτιά περίπου 15% για τον Stoxx 600 μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους, παράλληλα με υποαπόδοση άνω του 10% για τους κυκλικούς κλάδους έναντι των αμυντικών.