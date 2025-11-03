celestino:-Νέα-καταστήματα-αλλά-μείωση-κερδοφορίας-για-το-ελληνικό-brand-ένδυσης

Ποια η επιχειρηματική διαδρομή μιας ελληνικής εταιρείας με περισσότερα από 50 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στη σταθεροποίηση της θέσης της στην αγορά «ως μια από τις καλύτερες ως προς την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχει» προσβλέπει η Cristore AE που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων και υποδημάτων, αναπτύσσοντας το δημοφιλές brand ένδυσης Celestino.

Βασική δε στρατηγική για την επίτευξη των στόχων της είναι η σταθερή ανάπτυξη, παράλληλα με τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων, καθώς και την αύξηση των οικονομικών της μεγεθών.

Νέα καταστήματα σε Πάτρα και Ιωάννινα

Καθοριστικός δε για την επιχειρηματική διαδρομή της εταιρείας αποδείχθηκε ο Οκτώβριος, με την Cristore να προχωρά στο άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στις 16 Οκτωβρίου στην Πάτρα (Αγίου Ανδρέου 101 και Γεροκωστοπούλου) και το δεύτερο στα Ιωάννινα στις 24 Οκτωβρίου (28ης Οκτωβρίου 45).

Τα νέα καταστήματα έρχονται να προστεθούν σε ένα δίκτυο με περισσότερα από 50 φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα.

Μείωση τζίρου και κερδών

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 23,71 εκατ. ευρώ έναντι 27,10 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, μειωμένος κατά 12,53%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 151.554,02 ευρώ, έναντι 1.274.329,70 ευρώ της προηγουμένης χρήσης, μειωμένα κατά 88,11%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 5.342,04 ευρώ, έναντι 1.176.921,51 της προηγουμένης χρήσης, μειωμένα κατά 99,55%.

Ποια είναι η Cristore AE

Η Cristore AE εδρεύει στις Αχαρνές, αναπτύσσοντας το γνωστό brand Celestino. Με πολυετή παρουσία στο χώρο της μόδας, προσφέρει ρούχα, αξεσουάρ και είδη σπιτιού κορυφαίας ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η Celestino ξεκίνησε ως ένα brand πολυτελείας απευθυνόμενο στην απαιτητική γυναίκα που αναζητά μοναδικά σχέδια. Γι’ αυτό και τα πρώτα καταστήματα απευθυνόντουσαν κυρίως στην εργαζόμενη γυναίκα που αναζητούσε την κομψότητα μέσα από ρούχα και αξεσουάρ που θα ξεχώριζαν. Προχωρώντας, όμως, με την πάροδο του χρόνου και αντιλαμβανόμενη τις αλλαγές στη βιομηχανία της μόδας καθώς και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς, η επιχείρηση άλλαξε την προσέγγισή της για να προσελκύσει και τις νεότερες γενιές και να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός μεγαλύτερου κοινού γυναικών. Από τότε, η Celestino έχει διευρύνει τόσο το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και το αγοραστικό κοινό της.

Με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή, το 2013 η επιχείρηση διεύρυνε την παρουσία της και στο διαδίκτυο. Η μεταφορά στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της επιχείρησης, καθώς σηματοδοτεί την μετάβασή της από το luxury στο high street fashion, χωρίς παράλληλα να θυσιάσει την ποιότητα. Μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, www.celestino.gr, η επιχείρηση έχει καταφέρει με επιτυχία να αναπτυχθεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προσελκύει τις νεότερες γενιές. Από το 2013 μέχρι σήμερα, η Celestino εξυπηρετεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά παράλληλα έχει διευρύνει το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της μέσω franchisees σε όλη τη χώρα.