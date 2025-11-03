deal-1,5-δισ.-δολαρίων-για-bp-με-sixth-street

Η μετοχή της BP ενισχύεται 1,7% στις διαπραγματεύσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανεβάζοντας τα κέρδη της στο 15% από την αρχή του 2025.

Σε συμφωνία να πουλήσει μερίδια από τα αμερικανικά σχιστολιθικά της assets στην Sixth Street για 1,5 δισ. δολάρια προχώρησε η BP, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η αμερικανική επενδυτική εταιρεία αφορούν συμμετοχές στα midstream assets της Permian και της Eagle Ford, σύμφωνα με το -.

To deal με Sixth Street αποτελείται από 2 φάσεις: περίπου 1 δισ. δολάρια θα καταβληθούν στην υπογραφή και το υπόλοιπο ποσό μέχρι το τέλος του έτους, μετά τις σχετικές εγκρίσεις. Ο CEO της BP, Άλμπερτ Μάνιφολντ επεσήμανε πως ο ενεργειακός κολοσσός πρέπει να δράσει «επειγόντως» για να μειώσει το κόστος, να πουλήσει assets και να βελτιώσει την κερδοφορία. Τα disposals που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν 3 κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας στην Permian: τις Grand Slam, Bingo, Checkmate και Crossroads.

Μόλις ολοκληρωθούν, η αμερικανική επιχείρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου της BP – BPX Energy – θα κατέχει το 51% των assets της Permian και το 25% των assets midstream της Eagle Ford ενώ θα παραμείνει ο βασικός φορέας εκμετάλλευσης. Η μετοχή της BP ενισχύεται 1,7% στις διαπραγματεύσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανεβάζοντας τα κέρδη της στο 15% από την αρχή του 2025.

Η BP έχει δεσμευτεί να ρευστοποιήσει assets αξίας 20 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του 2027. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κλείσει συμφωνία για την πώληση της αμερικανικής χερσαίας αιολικής ενέργειας στην LS Power, ολοκληρώνοντας την αποχώρησή της από τον εν λόγω κλάδο, ενώ έχει κλείσει deal να «ξεφορτωθεί» τις εγκαταστάσεις λιανικής πώλησης καυσίμων και τους κόμβους φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ολλανδία.