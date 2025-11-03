Dimand: Ανασυγκρότηση ΔΣ – Παραιτήθηκε η Πολυξένη Καζόλη

Το ΔΣ της Dimand, το οποίο συνεδρίασε δια περιφοράς, αποφάσισε να συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εννέα εναπομείναντα μέλη, καθώς πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύνθεση και εκπροσώπηση.

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση της Ξένιας Καζόλη το Διοικητικό Συμβούλιο της Dimand, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Κατόπιν της παραίτησης της κας. Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη από την θέση της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και κατόπιν της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. να συνεχίσει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα εννέα (9) μέλη, χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, το Δ.Σ., κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Εκτελεστικό Μέλος – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

4. ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

6. ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

7. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

8. ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος