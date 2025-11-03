elval,-aktor,-cenergy:-οι-τρεις-που-διέλυσαν-το-ρητό-του-Μαΐου

Υπάρχουν φράσεις που ανήκουν στο χρηματιστηριακό μουσείο. Μία από αυτές είναι το “Sell in May and go away”. Κάποιοι επιμένουν να τη φορούν κάθε άνοιξη, σαν παλιό κοστούμι που μυρίζει ναφθαλίνη και δεν κουμπώνει πια. Την ποστάρουν στα social μαζί με το απαραίτητο στατιστικό μπλα μπλα και το παίζουν “προφήτες” της αγοράς. Την πιάνουν μετά οι γνωστοί “αγκουρού” και την πιπιλάνε “ψιθυρίζοντας” φωναχτά: “Πουλάμε τώρα, γυρνάμε Νοέμβρη”, κοιτώντας συγχρόνως τα γραφήματα σαν να διαβάζουν χρησμό. Όμως και φέτος το ρητό αυτό αποδείχτηκε πιο άχρηστο κι από ομπρέλα στη λιακάδα.

Εδώ που τα λέμε, η ίδια η “μαμά” της ρήσης, η Wall Street, έχει προ πολλού ακυρώσει το “παραμύθι” του ημερολογιακού trading. Ποιος είναι αυτός που τολμάει να μείνει εκτός αγοράς τα τελευταία χρόνια; Θα είχε πνιγεί με σωσίβιο παπάκι στην πισίνα του FOMO (Fear Of Missing Out).

Όσο για το ελληνικό ταμπλό, το ρητό έχει μετατραπεί πλέον σε ανέκδοτο. Από τον Μάιο έως τώρα η δεκάδα των νικητών της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκανε στην κυριολεξία πασαρέλα υπεραξιών: ElvalHalcor +63,62%, Aktor Group +62,14%, Cenergy Holdings +58,95%, Alpha Bank +58,09%, Optima Bank +56%, Viohalco +53,34%, Bank of Cyprus +52,14%, Πειραιώς +42,75%, Εθνική +39,47%, Eurobank +36,83% και ο Γενικός Δείκτης +17,39%.

Τώρα που μπαίνει ο Νοέμβρης, οι “Μαϊάδες” που πούλησαν τότε κοιτάζουν το ταμπλό σαν τουρίστες χωρίς βαλίτσα. Θέλουν να ξαναμπούν, αλλά σχεδόν όλα είναι ακριβότερα. Και κάπως έτσι το “Sell in May” έγινε “Sell in May… και τώρα buy in pain”. Οπότε, για του χρόνου, κρατήστε ως σημείωση: στις αγορές δεν κερδίζει όποιος ξέρει παροιμίες – κερδίζει όποιος ξέρει να μένει. Και για όσους έμειναν ας ρίξουμε μια ματιά στις τρεις κορυφαίες σε απόδοση μετοχές που έγραψαν το εγχειρίδιο της φετινής ανόδου.

Ξεκινάω με την ElvalHalcor (ΕΛΧΑ), που μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, που γραφόταν το άρθρο, βρισκόταν στην κορυφή της λίστας με μια άκρως εντυπωσιακή απόδοση, της τάξης του +63,62% μέσα σε έξι μήνες. Ένας όμιλος που όλα δείχνουν ότι περνά σε άλλο επίπεδο βιομηχανικής βαρύτητας και που οι “Μαϊάδες” περίμεναν να τον βρουν φθηνότερο!

Πρόσφατα μάλιστα η Elval, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην έλαση αλουμινίου, προμήθευσε τη Mevaco με κράματα υψηλών προδιαγραφών για τις φρεγάτες FDI HN της Naval Group. Ένα συμβόλαιο που δείχνει ότι το ελληνικό μέταλλο έχει θέση στα πιο απαιτητικά αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης. Η μετοχή σε αυτή την ανοδική πορεία έχει διαλύσει την άνω πλευρά του καναλιού “C” στα 2,64 με 2,70 ευρώ, ανοίγοντας έτσι διάπλατα την πόρτα για την περιοχή 4 με 4,20 ευρώ. Εδώ, όσο το εργοστάσιο παράγει έργο και όχι απλώς νούμερα, η κεφαλαιοποίηση θα ακολουθεί.

Η Aktor Group (AKTR), στο ίδιο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, έχει δώσει μια εκρηκτική άνοδο της τάξης του +62,14%. Εκεί μάλιστα που κάποιοι έβαζαν πωλήσεις στα 5 ευρώ “επειδή έτσι λέει το ρητό”, ο Αλέξανδρος Εξάρχου δεν θα χρειαζόταν να τους πει και πολλά για να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων και να γυρίσουν και πάλι αγοραστές. Ένα “θα σέβεσαι!” αρκούσε. Όχι σαν ένα επιτυχημένο σλόγκαν, αλλά σαν υπόσχεση πως ξέρει ακριβώς τι χτίζει. Και όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, δίνοντας EBITDA κερδοφορία 40 εκατ. ήδη από το 2025 και όχι από το 2030, που είχε τεθεί ο στόχος, και ταμειακές ροές 1,2 δισ. ευρώ, η υπόσχεση έγινε γραμμή έντονης ανόδου που έφερε τη μετοχή στα 9 ευρώ.

Όσοι δεν “σεβάστηκαν” τον Aktor τον Μάιο, τώρα υποκλίνονται σε αυτό που είναι τον Νοέμβρη. Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή συνεχίζει να διατηρεί ανοδική τροχιά, παρά το ισχυρό ράλι που έχει κάνει. Η βραχυπρόθεσμη πλάγια κίνηση συσσώρευσης πριν από το επόμενο βήμα σταθεροποιείται πάνω στη ζώνη των 8,20 με 8 ευρώ, όπου διέρχεται και ο κλειστός Bollinger των 50 ημερών. Η επανεκκίνηση της ανοδικής κίνησης, με το πέρασμα της μετοχής πάνω από τα 8,65 ευρώ, θα ανοίξει τον δρόμο στους αγοραστές για την περιοχή των 9 με 10 ευρώ.

Κλείνω με τη Cenergy Holdings (CENER), που έχει δώσει κοντά +60%. Κάθε μήνας, δηλαδή, και δώρο σε όσους έμειναν στη μετοχή ένα +10%. Μα πραγματικά τώρα, είναι δυνατόν να δίνεις τον Μάιο το “θηρίο” πάνω στην ανάπτυξή του; Χαρακτηριστικό είναι το μακροπρόθεσμο διάγραμμα, στο οποίο, μετά την ανοδική διάλυση της περιοχής των 10,18 ευρώ, οι αγοραστές έχουν ξεχυθεί κατακτώντας τα 11,40, τα 12,80, τα 13,60 και τώρα πλησιάζουν στο κατώφλι των 15 ευρώ.

Πάνω από εκεί ανοίγει ο διάδρομος για τα 16,80 ευρώ, επίπεδο που πλέον δεν μοιάζει μακρινό, ειδικά μετά τη νέα αναβάθμιση από την NBG Securities. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο της Cenergy στα 15,40 ευρώ από 13,50 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση “Οutperform”. Προβλέπει έσοδα 2,66 δισ., a-EBITDA 408 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 229 εκατ. ευρώ το 2027, με μέση ετήσια αύξηση 14%, 14,4% και 18,4% αντίστοιχα.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

