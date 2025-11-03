Eurobank: Άνω των €2,8 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο ΑΤ1 – Στο 6,25% το επιτόκιο

Η ζήτηση για το ομόλογο AT1 της Eurobank αποδείχθηκε εξαιρετικά ισχυρή, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. ευρώ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε περισσότερο από 4,6 φορές για τίτλο κατηγορίας Additional Tier 1 (contingent convertible – coco), σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης και με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 8 χρόνια.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγηση (IPT) είχαν τεθεί γύρω στο 6,625%, όμως η έντονη ζήτηση οδήγησε στη μείωση του επιτοκίου της έκδοσης κατά πάνω από 37 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς το τελικά στο 6,25%.

Ο συγκεκριμένος τίτλος έχει αξιολόγηση «Ba3» από τον οίκο Moody’s.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν οι Ambrosia και Euroxx.