eurobank:-Με-τίμημα-138-εκατ.-ευρώ-πουλά-τα-ακίνητα-praktiker

Ποσό 138 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η Eurobank από την πώληση στην Praktiker Hellas χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, τα οποία μισθώνονται στην αγοράστρια εταιρεία. Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο, μεταξύ της ρουμανικής Paval Holding και των Fairfax – Eurobank για πώληση στην πρώτη, τόσο της Praktiker Hellas από τη Fairfax, όσο και των ακινήτων, που φιλοξενούν καταστήματά της, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα Eurobank.

Το ποσό που εισπράττει η Eurobank για τα ακίνητα είναι μεγαλύτερο των αρχικών εκτιμήσεων της αγοράς (σ.σ. πάνω από 90 εκατ. ευρώ) και αντιστοιχεί στην εύλογη αξία του (σ.σ. 137 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου). Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς.

Μετά την ταξινόμηση των παραπάνω ακινήτων στα κατεχόμενα προς πώληση, η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Eurobank διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 1,32 δισ. ευρώ από 1,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Είχε προηγηθεί η προσθήκη επενδυτικών ακινήτων, αξίας 55 εκατ. ευρώ, λόγω εξαγοράς της CNP Κύπρου.