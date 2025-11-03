Eurobank: Ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο AT1 – Στο 6,25% υποχώρησε το κουπόνι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:00

Εξαιρετικά ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικά τα 2,8 δισ. ευρώ στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κάτι που σημαίνει ότι υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 600 εκατ. κατά περισσότερο από 4,66 φορές, για τίτλο κατηγορίας Additional Tier 1 (contingent convertible – coco), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς τακτή λήξη και δικαίωμα ανάκλησης στα 8 έτη.

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,625%, αλλά η ζήτηση που εκδηλώθηκε συμπίεσε τελικά το κουπόνι της έκδοσης κατά περισσότερες από 37 μονάδες βάσης, στο 6,25%.

Ο τίτλος αξιολογείται με “Ba3” από την Moody’s.

Ως ανάδοχοι της έκδοσης λειτουργούν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Europe, HSBC, Morgan Stanley Europe και Nomura, με συνδιαχειριστές τις Ambrosia, και Euroxx.

Διαβάστε ακόμα: