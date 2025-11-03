Close Menu
    Eurobank: Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. – Στο 6,6% το επιτόκιο

    Η Eurobank άνοιξε τη Δευτέρα (3/11) το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιών Additional Tier I (ATI), με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 600 εκατ. ευρώ.

    Συγκεκριμένα, το ομόλογο προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης μετά από οκτώ χρόνια, ενώ οι αρχικές ενδείξεις για το επιτόκιο (IPTs) τοποθετούνται περίπου στο 6,625%.

    Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει και οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 2 δισ. ευρώ.

    Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.

    Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα.

    Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ ως Co-Lead Managers ενεργούν η Ambrosia και η Euroxx.

