fed:-Μεγαλύτερος-ο-κίνδυνος-για-την-απασχόληση-παρά-για-τον-πληθωρισμό-για-τη-Λίζα-Κουκ

Οι κίνδυνοι για περαιτέρω αδυναμία της αγοράς εργασίας είναι μεγαλύτεροι από τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, εκτίμησε η αξιωματούχος της Fed Λίζα Κουκ, χωρίς όμως να υποστηρίξει ρητά μια νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

«Η πολιτική δεν ακολουθεί προκαθορισμένο δρόμο. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι κίνδυνοι και στις δύο πλευρές της διπλής εντολής είναι αυξημένοι», τόνισε σε ομιλία της στο Brookings Institution στην Ουάσινγκτον. «Κάθε συνεδρίαση, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Δεκεμβρίου, είναι κάτι ζωντανό».

Οι αξιωματούχοι της Fed μείωσαν το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες την προηγούμενη εβδομάδα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ επισήμανε ότι μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο δεν είναι δεδομένη, λόγω διαφορετικών απόψεων για την πορεία του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας.

Η Κουκ αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για το επόμενο έτος, εξαιτίας των επιπτώσεων των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ που θα διαχέονται στην οικονομία, αλλά θεωρεί ότι πρόκειται για μια «αύξηση της μιας φοράς» και ότι σταδιακά θα επιστρέψει προς τον στόχο του 2%. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η αύξηση της ανεργίας δείχνει ήπια χαλάρωση, ενώ η πρόσφατη επιβράδυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας οφείλεται κυρίως στη μείωση του πληθυσμού λόγω της πολιτικής για τη μετανάστευση.

«Η μείωση επιτοκίων ήταν κατάλληλη, καθώς οι κίνδυνοι για την απασχόληση υπερβαίνουν τους κινδύνους για τον πληθωρισμό», σημείωσε.

Η ομιλία αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κουκ μετά την απόπειρα του τότε Προέδρου Trump να την απομακρύνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed τον Αύγουστο λόγω κατηγοριών για απάτη σε στεγαστικά δάνεια. Η υπόθεση έχει φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, που θα την εξετάσει τον Ιανουάριο.

