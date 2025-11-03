foodlink:-Στο-35,91%-αυξήθηκε-η-συμμετοχή-της-realest-link

Η Εταιρεία Foodlink ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, ότι την Παρασκευή 31/10/2025 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:

Η μέτοχος LEYENDA INVESTMENTS LTD, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (υπόχρεο πρόσωπο – Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.), προέβη σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (πώληση) 600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1,80% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), με τιμή 1,00 ευρώ / μετοχή, συνολικής αξίας 600.000 ευρώ.

Η μέτοχος A.MAMALIS INVESTMENTS LTD, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη (υπόχρεο πρόσωπο – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.), προέβη σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (πώληση) 400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 1,20% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), με τιμή 1,00 ευρώ / μετοχή, συνολικής αξίας 400.000 ευρώ.

Η μέτοχος REALEST LINK A.E., συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Βασίλειο Καρακουλάκη και Αχιλλέα Μάμαλη, προέβη σε εξωχρηματιστηριακή αγορά OTC των ανωτέρω 1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 3,00% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), με τιμή 1,00 ευρώ / μετοχή, συνολικής αξίας 1.000.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω μετόχων επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων και ψήφου της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

LEYENDA INVESTMENTS LTD: Προ της συναλλαγής 30,45%. Μετά τη συναλλαγή 28,65%

A.MAMALIS INVESTMENTS LTD : Προ της συναλλαγής 2,05%. Μετά τη συναλλαγή 0,85%

REALEST LINK A.E.: Προ της συναλλαγής 32,91%. Μετά τη συναλλαγή 35,91%