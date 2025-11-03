ft:-Το-ελληνικό-στοίχημα-του-Ορσέλ,-γιατί-η-unicredit-“ποντάρει”-στην-alpha-bank

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε πρόσφατα την απόκτηση ποσοστού έως 29,9% στην Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας τη φερεγγυότητα και τη συμμόρφωση της UniCredit με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο. Η συμφωνία, που τελεί υπό την οριστική έγκριση των ελληνικών αρχών, προβλέπει συνεργασία σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, διαχείριση κεφαλαίων και επενδυτική τραπεζική. Η επένδυση αυτή θεωρείται από τους αναλυτές κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανακάμπτει δυναμικά, ενώ η χώρα λειτουργεί ως πύλη για την ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η UniCredit βλέπει την Alpha Bank ως όχημα για την ενίσχυση των περιφερειακών της δραστηριοτήτων, σε μια περίοδο που οι μεγάλες ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις αποδεικνύονται πολιτικά δύσκολες. Ο Ορσέλ έχει δηλώσει ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει πλήρη εξαγορά της Alpha Bank, ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι αναλυτές της Citigroup εκτιμούν πως η επένδυση σε Alpha Bank και Commerzbank θα προσθέσει έως 800 εκατ. ευρώ ετησίως στα έσοδα του ομίλου, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους, που έχουν αρχίσει να υποχωρούν λόγω της σταθεροποίησης των επιτοκίων.

Τα ισχυρά μεγέθη της Unicredit και οι επόμενες κινήσεις Ορσέλ

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η UniCredit παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Από τότε που ανέλαβε ο Ορσέλ, η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά περίπου 650%, ενώ μόνο το 2024 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 30%. Η ιταλική τράπεζα διατηρεί πλεονάζον κεφάλαιο 10-11,5 δισ. ευρώ και έχει δεσμευτεί να διανείμει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους μετόχους το 2025 μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Αυτή η επιθετική πολιτική επιστροφής κεφαλαίων, αν και ενισχύει την επενδυτική εικόνα, προκαλεί ανησυχίες ότι μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα της ιταλικής τράπεζας να υλοποιήσει μελλοντικές εξαγορές.

Μετά τις αποτυχημένες απόπειρες για BPM και Commerzbank, ο Ορσέλ φαίνεται να στρέφεται σ’ ένα μοντέλο οργανικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικής τραπεζικής και επενδυτικών υπηρεσιών. Η UniCredit εξετάζει το ενδεχόμενο να μη ανανεώσει τη συμφωνία με την Amundi για τη διαχείριση κεφαλαίων (λήγει το 2027) και να αναπτύξει εσωτερικά δική της πλατφόρμα asset management, ενισχύοντας έτσι τις προμήθειες και τα μη επιτοκιακά έσοδα.

Παράλληλα, ο Ορσέλ σχεδιάζει επέκταση προς την Ανατολική Ευρώπη, επαναφέροντας δραστηριότητες που είχαν περιοριστεί μετά την κρίση, και βελτίωση της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε η UniCredit να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες fintech εταιρείες. Στόχος του είναι να ενισχύσει τη θέση της τράπεζας «σε ομάδες πελατών υψηλής αξίας» και να αυξήσει τα -υπό διαχείριση- περιουσιακά στοιχεία.

Το πρόβλημα με τη Ρωσία

Οι ρωσικές δραστηριότητες παραμένουν «αγκάθι» για τον όμιλο, καθώς η UniCredit προσπαθεί να αποσυρθεί πλήρως από τη ρωσική αγορά, αντιμετωπίζοντας νομικούς και κανονιστικούς περιορισμούς που θέτει η Μόσχα. Ο Ορσέλ εκτιμά ότι η διαδικασία εξόδου θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος, καθαρίζοντας πλήρως τον ισολογισμό της τράπεζας.

Παρά τα εμπόδια, η αγορά βλέπει τον Ορσέλ ως έναν «αποφασιστικό ηγέτη με σαφές όραμα»: τη δημιουργία μιας πραγματικά πανευρωπαϊκής τράπεζας, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων. Με τα μεγάλα deals να καθυστερούν, η συμμαχία με την Alpha Bank λειτουργεί ως εναλλακτικό μονοπάτι για ανάπτυξη και ως βάση για την επόμενη φάση επέκτασης της UniCredit στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ίδιος συνοψίζει τη στρατηγική του με τη χαρακτηριστική φράση: «Η UniCredit έχει τη δύναμη και την ευελιξία να προσαρμόζεται. Το επόμενο κεφάλαιο θα το γράψουμε, χτίζοντας εκ των έσω».