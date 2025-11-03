mary-daly:-Η-fed-πρέπει-να-κρατήσει-ανοιχτό-μυαλό-για-τα-επιτόκια

Η επικεφαλής της Fed του Σαν Φρανσίσκο τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο ένα δίλημμα μεταξύ των δύο κύριων στόχων της.

Η Πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να «κρατήσει ανοιχτό μυαλό» σχετικά με την πιθανότητα μιας ακόμη μείωσης επιτοκίων στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής τον Δεκέμβριο.

Η Daly, μιλώντας τη Δευτέρα στο Forum Club of the Palm Beaches στο West Palm Beach της Φλόριντα, ανέφερε ότι συμφωνεί με την απόφαση της Fed την προηγούμενη εβδομάδα να μειώσει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25%, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «σκόπιμη».

Η ίδια τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο ένα δίλημμα μεταξύ των δύο κύριων στόχων της. Από τη μία πλευρά, χρειάζεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση προς τα κάτω στον πληθωρισμό, που παραμένει πάνω από τον στόχο. Από την άλλη, πρέπει να στηρίξει την αγορά εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να ανακτήσουν το χαμένο εισόδημά τους μετά από τα χρόνια υψηλού πληθωρισμού που έκαναν το αγοραστικό τους δύναμη να μειωθεί.

«Αυτό σημαίνει στην ουσία την αξιολόγηση των νέων δεδομένων, το να κρατάμε ανοιχτό μυαλό και να παίρνουμε αποφάσεις που εξισορροπούν αυτούς τους κινδύνους και διασφαλίζουν ότι η οικονομία μπορεί να συνεχίσει και να πετύχει μια “μαλακή προσγείωση”», δήλωσε η Daly.

Οι αξιωματούχοι της Fed που μίλησαν μετά τη μείωση επιτοκίων της προηγούμενης εβδομάδας έχουν εκφράσει αντίθετες απόψεις για την επόμενη πορεία. Ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είπε στους δημοσιογράφους μετά την απόφαση την Τετάρτη ότι μια νέα μείωση τον Δεκέμβριο «δεν είναι βέβαιο γεγονός». Τα σχόλιά του οδήγησαν τους επενδυτές να μειώσουν τις πιθανότητες που απέδιδαν σε τρίτη συνεχόμενη μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

