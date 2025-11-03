pfizer:-Δεύτερη-μήνυση-κατά-της-metsera-και-της-novo-nordisk

Με αυτή την κίνηση η Pfizer προσπαθεί να «μπλοκάρει» την προσφορά της Novo, ύψους 9 δισ. δολαρίων, για την εξαγορά της Metsera.

Τη δεύτερη μήνυση εναντίον των φαρμακοβιομηχανιών Metsera και Novo Nordisk κατέθεσε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ντέλαγουερ στις ΗΠΑ η Pfizer, κατηγορώντας τον δανέζικο κατασκευαστή φαρμάκων για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters και τους Financial Times, με αυτή την κίνηση η Pfizer προσπαθεί να «μπλοκάρει» την προσφορά της Novo, ύψους 9 δισ. δολαρίων, για την εξαγορά της Metsera.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι η πρόταση της Novo να εξαγοράσει τη Metsera ήταν μια προσπάθεια να «κατακτήσει και να εξοντώσει» έναν πιθανό αμερικανικό ανταγωνιστή στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων GLP-1, όπου η Novo κατέχει δεσπόζουσα θέση με τα επιτυχημένα φάρμακα για την απώλεια βάρους και τη θεραπεία του διαβήτη.

Όπως ισχυρίζεται η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία στην καταγγελία της, οι κυριότεροι μέτοχοι της Metsera, συμπεριλαμβανομένων των Validae Health, Population Health Partners και ARCH Venture Funds XII και XIII, «συνωμότησαν» με τη Novo και τη Metsera για την προώθηση του αντιανταγωνιστικού σχεδίου.

Η Metsera και η Novo δεν έχουν εκδώσει ανακοινώσεις, ούτε ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της Reuters για σχόλια.