tylenol:-Το-πιο-γνωστό-παυσίπονο-των-ΗΠΑ-αλλάζει-χέρια-με-48-δισ.-δολάρια

Την εξαγορά της από την Kimberly-Clark έναντι περίπου 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα από τα μεγαλύτερα deal της χρονιάς ανακοίνωσε η Kenvue, παρασκευάστρια εταιρία του Τylenol, λίγες εβδομάδες αφότου το διάσημο στις ΗΠΑ παυσίπονο βρέθηκε στο στόχαστρο των Τραμπ – Κένεντι Τζούνιορ.

Η Kenvue έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα μετά την απόσχισή της από την Johnson & Johnson το 2023, και βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ευρύτερου δημοσίου διαλόγου μετά τα σχόλια του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε το παυσίπονο Tylenol με τον αυτισμό.

Ωστόσο μολις την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να πιστοποιούν ότι το Tylenol προκαλεί αυτισμό, αν και επανέλαβε ότι υπάρχουν ενδείξεις για «μια πιθανή σύνδεση».

Σύμφωνα με ανάλυση της BNP Paribas οι πωλήσεις του Tylenol στις ΗΠΑ είχαν μειωθεί κατά 11% μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου, μετά τις συγεκριμένες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ,

Αντιστοίχως, το μεγαλύτερο τμήμα προϊόντων της Kenvue, (self-care), αυτό δηλαδή στο οποίο ανήκουν τόσο το (αντιαλλεργικό_ Benadryl και το πασυίπονο παρακεταμόλης Tylenol, σημείωσε πτώση 3,8% στις πωλήσεις.

Η ασθενής θέση της εταιρίας έναντι του ανταγωνισμού στους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, και ειδικά στα προϊόντα περιποίησης δέρματος και ομορφιάς, αύξησε τις πιέσεις των επενδυτών και οδήγησε στην απομάκρυνση του Thibaut Mongon από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον περασμένο Ιούλιο.

Πράγματι οι πωλήσεις στον τομέα των πρϊόντων περιποίοησης δέρματος «skin health, που περιλαμβάνει τις μάρκες Neutrogena και Aveeno, υποχώρησαν 3,2% στα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Tylenol είναι το πιο γνωστό παυσίπονο ανάμεσα σε περίπου 600 προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία παρακεταμόλη. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα σκεύασμα που περιέχει παρακεταμόλη. Το Tylenol έχει δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και 70 χρόνια ιστορίας.

Η παρακεταμόλη ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, αλλά μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1940 οι ερευνητές έδειξαν ότι μπορούσε να μειώσει τον πόνο και να μειώσει τον πυρετό.

Εκείνη την εποχή, η έρευνα άρχισε να δείχνει κινδύνους που σχετίζονταν με τη λήψη υπερβολικής δόσης ασπιρίνης, του κορυφαίου αναλγητικού στην αγορά. Η McNeil Laboratories, μια οικογενειακή επιχείρηση από τη Φιλαδέλφεια, άδραξε την ευκαιρία να διαθέσει στην αγορά την παρακεταμόλη ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.

Το 1955, η McNeil παρουσίασε το πρώτο προϊόν Tylenol, το Elixir Tylenol, ένα σιρόπι για παιδιά.

Το 1959, η Johnson & Johnson εξαγόρασε την McNeil. Την επόμενη χρονιά, το Tylenol έγινε διαθέσιμο στην αγορά χωρίς να είναι απαραίτητη η ιατρική συνταγή.

Η μεγάλη κρίση του 1982

Με την πάροδο των ετών, το Tylenol έχει περιστασιακά ανακληθεί για ζητήματα ελέγχου ποιότητας. Το προϊόν έχει επίσης ξεπεράσει μια σειρά από συζητήσεις στην ιατρική κοινότητα και κανονιστικές προτάσεις σχετικά με τις γνωστές παρενέργειές του, όπως η ηπατική βλάβη, όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις.

Η μεγαλύτερη κρίση ωστόσο για το προϊόν ήρθε το 1982, όταν συνδέθηκε με θανάτους επτά ατόμων που πριν πεθάνουν είχαν πάρει το συγκεκριμένο παυσίπονο στην περιοχή του Σικάγου. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα μπουκάλια μολύνθηκαν με δηλητήριο αφότου έφυγαν από το εργοστάσιο της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα η (τότε μητρική εταιρία) Johnson & Johnson θεωρείται σήμερα υπόδειγμα διαχείρισης εταιρικής κρίσης καθώς κατάφερε να διασώσει ένα προϊόν που παρήγαγε για δεκαετίες: ζήτησε την ανάκληση των πάνω από 31 εκατ. μπουκαλιών Tylenol που βρίσκονταν σε κυκλοφορία και λάνσαρε πιο ασφαλείς συσκευασίες.

Το 2023 ωστόσο και μετά από 135 χρόνια λειτουργίας υπό την επωνυμία Johnson & Johnson Consumer Health, η εταιρεία μετατράπηκε σε Kenvue. Με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η Kenvue κατασκευάζει και άλλες γνωστές μάρκες, όπως το Band-Aid, το Listerine, το Neutrogena και το Johnson’s Baby Shampoo.