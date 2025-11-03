wall:-Ο-s&p-500-ξεκινά-ανοδικά-τον-Νοέμβριο-με-«οδηγό»-τις-τεχνολογικές-μετοχές

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα 3/11, με «αιχμή του δόρατος» τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς ξεκίνησε ένας νέος μήνας συναλλαγών στη Wall Street. Ο Νοέμβριος θεωρείται ιστορικά ο πιο ισχυρός μήνας για τον S&P 500.

Ο βασικός δείκτης κερδίζει 0,04% στις 6.843,05 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,49% στις 23.840,169 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,41% στις 47.369,20 μονάδες.

Η Micron Technology σημείωσε άνοδο 4%, οδηγώντας υψηλότερα τον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ η Nvidia κέρδισε 2%. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε κατά 1%. Άλλες τεχνολογικές μετοχές, όπως η Meta Platforms και η Palantir, σημείωσαν άνοδο σχεδόν 1% και 2%, αντίστοιχα.

Συμφωνίες-μαμούθ με Microsoft και OpenAI

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία data centers Iren υπέγραψε πολυετή συμφωνία ύψους 9,7 δισ. δολαρίων με τη Microsoft, για να παρέχει στην τεχνολογική εταιρεία πρόσβαση σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia GB300. Οι μετοχές της Iren εκτινάχθηκαν κατά 17%.

Η Nvidia συνέχισε επίσης να κερδίζει τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ για τη μεταφορά τσιπ της Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Nvidia ανέφερε ότι το σύνολο των επενδύσεών της στα ΗΑΕ θα φτάσει τα 15,2 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2029.

Η Amazon, μία ακόμη από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» εταιρείες, στήριξε επίσης την αγορά, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 5%, μετά τη συμφωνία 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI, η οποία θα αξιοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες GPUs της Nvidia.

Ισχυρό φινάλε Οκτωβρίου

Η Wall Street έκλεισε τον Οκτώβριο με θετικό πρόσημο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 2,3% και 2,5%, αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq Composite ξεπέρασε τους δύο δείκτες με άνοδο 4,7%.

Τα κέρδη του μήνα αποδίδονται στη συνεχιζόμενη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ισχυρή εικόνα στα εταιρικά αποτελέσματα

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 300 εταιρείες του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και πάνω από 80% εξ αυτών έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με την FactSet.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα πάνω από 100 ακόμη εταιρείες, ανάμεσά τους και τεχνολογικά ονόματα όπως η Palantir και η AMD.

Αισιοδοξία από Fundstrat

«Σε θεμελιώδες επίπεδο, η εικόνα των αμερικανικών εταιρικών κερδών παραμένει ισχυρή και στηρίζεται σε τρεις παράγοντες:

Σταθερή ορατότητα στις δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη,

Καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω blockchain,

Μια πιο “ήπια” στάση της Fed που μειώνει τα επιτόκια, ενώ η ποσοτική σύσφιξη (QT) λήγει την 1η Δεκεμβρίου», έγραψε ο Tom Lee, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat.

Ο Νοέμβριος παραδοσιακά θετικός για τη Wall Street

Ο Νοέμβριος θεωρείται ιστορικά ο πιο ισχυρός μήνας για τον S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία του Stock Trader’s Almanac, καθώς ο δείκτης καταγράφει μέση μηνιαία άνοδο 1,8%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά μπορεί να δεχθεί εποχική ώθηση τις επόμενες εβδομάδες, στηριζόμενη στα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και την αισιοδοξία γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.