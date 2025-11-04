«Αυθόρμητη και ενημερωμένη»: Το παρασκήνιο της συνάντησης Γκιλφόιλ – Τασούλα

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνοντας πλέον επισήμως τα νέα της καθήκοντα. Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έμεινε πάνω από μια ώρα συνολικά στο Προεδρικό, ενώ κανονικά ήταν προγραμματισμένο να μείνει 20 λεπτά. Εξάλλου, παρά το ότι είχε ραντεβού με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 13:30, έφυγε από το Προεδρικό στις 13:40, ενώ μετέφερε στον ΠτΔ τους χαιρετισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τασούλας έλεγε σε συνεργάτες του αργότερα ότι η Γκιλφόιλ είναι αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση ο ΠτΔ είπε ότι τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας λόγω και της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών της δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών. Η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ συμφώνησε και είπε ότι η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Γενικότερα, η Κίμπερλι είπε ότι έχει ένα εξαιρετικά πυρετώδες πρόγραμμα και ότι δεν θα προλάβει να ξεκουραστεί αφού πέφτει κατευθείαν στη δουλειά και ότι έχει σκοπό να επισκεφτεί όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει την περιφέρεια. Είπε ότι είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της, Έρικ Βιλένσι, που ήταν παρών στο Προεδρικό μαζί με τον γιο τους, Ρόναν Άντονι. Πρόσθεσε ότι έχει κάνει και κλασικές σπουδές και είχε πάντα μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Είπε ακόμα ότι είναι βαθιά θρησκευόμενη και ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο ΠτΔ της είπε ότι λόγω της ιρλανδικής καταγωγής της, οι Ιρλανδοί μοιάζουν με τους Έλληνες γιατί παρά τον μικρό πληθυσμό είναι και οι δύο μεγάλες χώρες λόγω του πείσματος, του φιλότιμου και της δημιουργικότητας των δύο λαών.

Ο κ. Τασούλας είπε ακόμα στην Κίμπερλι ότι λόγω της επαγγελματικής διαδρομής της είναι αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου. Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδίως για τη μητέρα της που ήταν εκπαιδευτικός.

Ο ΠτΔ εξήγησε στην Πρέσβη ότι σε προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα που τώρα έχει κοπάσει, και πρόσθεσε ότι η ίδια, λόγω του ζωντανού χαρακτήρα της και της εξωστρέφειας που τη διακρίνει, μπορεί να συμβάλλει ώστε τα θετικά αισθήματα των Ελλήνων για την Αμερική να γίνουν ακόμα πιο ισχυρά. Της είπε μάλιστα ότι «εδώ πιο κάτω βρίσκεται το άγαλμα του Τρούμαν που έχει πολλές φορές γίνει στόχος επιθέσεων, αν ήσασταν εσείς Πρέσβης σε προηγούμενες δεκαετίες μπορεί να είχε γίνει στόχος λιγότερες φορές». Η Κίμπερλι είπε ότι θαυμάζει τον Τρούμαν και θα ζητήσει να επισκεφτεί το άγαλμα.

Η Κίμπερλι είπε στον ΠτΔ ότι δεν έχει χάσει καμία υπόθεση ως εισαγγελέας και ο Πρόεδρος της απάντησε ότι δεν θα χάσει ούτε και ως πρέσβης.

Στο τέλος, καθώς σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, η Κίμπερλι, αυθόρμητη καθώς είναι, αγκάλιασε και φίλησε τον ΠτΔ. Στη συνέχεια βγαίνοντας έξω χαιρέτησε έναν προς έναν όχι μόνο τον στρατιωτικό σύμβουλο και τους υπασπιστές του Προέδρου που ήταν παραταγμένοι, αλλά και συμβούλους και υπαλλήλους του Προεδρικού Μεγάρου.

Τη συνόδευσαν στελέχη της πρεσβείας, ο πρώην σύζυγός της Έρικ Βιλένσι, ο γιος τους, Ρόναν Άντονι, ο οποίος θα μείνει μαζί της στην Αθήνα και ο επιχειρηματίας και επικεφαλής της οργάνωσης Greeks for Trump Χρήστος Μαραφάτσος.

