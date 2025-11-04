Βρετανία:-Έκτακτη-συνέντευξη-Τύπου-της-Ρέιτσελ-Ριβς-για-τον-προϋπολογισμό-και-τις-επερχόμενες-αυξήσεις-φόρων

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, που δεν διάγει και τις καλύτερες ημέρες της στην κυβέρνηση, μιλά για τις αυξήσεις φόρων που έρχονται στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Η Ριβς, σε μια αναπάντεχη συνέντευξη Τύπου, απαντά στις φήμες σχετικά με τα δημοσιονομικά της σχέδια και αναμένεται να πει στο βρετανικό κοινό ότι ο προϋπολογισμός της θα επικεντρωθεί στη «δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες».

Οι επικριτές της κυβέρνησης χαρακτήρισαν την ομιλία της την Τρίτη ως «έκτακτη συνέντευξη Τύπου», δεδομένου ότι υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι χθες το βράδυ.

«Είναι σημαντικές επιλογές που θα διαμορφώσουν την οικονομία μας για τα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σημαντικό οι άνθρωποι να κατανοήσουν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, τις αρχές που καθοδηγούν τις επιλογές μου – και γιατί πιστεύω ότι θα είναι οι σωστές επιλογές για τη χώρα», ισχυρίζεται.

Η Ριβς αναμένεται να παρουσιάσει τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου και αναμένεται ευρέως ότι θα περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων, παρά το γεγονός ότι το κυβερνών Εργατικό Κόμμα έχει δεσμευτεί πριν από τη νίκη του στις εκλογές του 2024 να μην αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ ή τις εισφορές εθνικής ασφάλισης.

Επιφυλάξεις

Η υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές, αφού δεσμεύτηκε να τηρήσει αυστηρά τους «δημοσιονομικούς κανόνες» της για να διασφαλίσει ότι οι καθημερινές κρατικές δαπάνες χρηματοδοτούνται από φορολογικά έσοδα και όχι από δανεισμό, και να διασφαλίσει ότι το δημόσιο χρέος μειώνεται ως ποσοστό του οικονομικού προϊόντος έως το 2029-30.

Η Ριβς έχει επανειλημμένα επαναλάβει τη δέσμευσή της στους δημοσιονομικούς κανόνες της και, τους τελευταίους μήνες και μαζί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, έχει υπονοήσει ότι ενδέχεται να έρθουν αυξήσεις φόρων . Δήλωσε στο CNBC τον περασμένο μήνα ότι έπρεπε «να είναι ειλικρινής με τον κόσμο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», προσθέτοντας: «Θα απαντήσω σε αυτές στον προϋπολογισμό».

Πάντως, οι Εργατικοί είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να εγκαταλείψουν την προεκλογική τους υπόσχεση να μην αυξήσουν τον φόρο εισοδήματος, και οποιεσδήποτε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα αφήσουν το κόμμα εκτεθειμένο σε επιθέσεις από αντιπάλους όπως οι Συντηρητικοί και το ολοένα και πιο δημοφιλές κόμμα Reform του Νάιτζελ Φάρατζ.

Με πληροφορίες από CNBC