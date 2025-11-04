Δημοσκόπηση-στις-ΗΠΑ:-Το-47%-των-Αμερικανών-αντιλαμβάνεται-το-μεγάλο-εμπορικό-έλλειμμα-της-χώρας-ως-οικονομική-έκτακτη-ανάγκη

Περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με άλλες χώρες ως οικονομική έκτακτη ανάγκη, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα, μια ημέρα πριν το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο πρόκειται να εξετάσει τη νομιμότητα των σαρωτικών δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βάσει νόμου που προορίζεται για έκτακτες ανάγκες.

Η δημοσκόπηση, που ανατέθηκε από τη Συμμαχία για την Αμερικανική Βιομηχανία, διαπίστωσε ότι το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί το επίμονα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ ως έκτακτη ανάγκη.

Αυτό το συναίσθημα συμμερίζονταν και τα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, με το 47% των Δημοκρατικών και το 57% των Ρεπουμπλικανών μεταξύ των ερωτηθέντων να συμφωνούν.

«Διάβρωση» οικονομίας και «αποδυνάμωση» εθνικής ασφάλειας

Η ομάδα πολιτικής με επικεφαλής το συνδικάτο ”United Steelworkers”(Ενωμένοι Χαλυβουργοί) και τους εγχώριους κατασκευαστές δήλωσε ότι το 40% των 2.202 ενηλίκων που ερωτήθηκαν πίστευε ότι τα εμπορικά ελλείμματα διαβρώνουν την οικονομία των ΗΠΑ και αποδυναμώνουν την εθνική ασφάλεια. Αντίθετα, το 20% θεωρούσε τα εμπορικά ελλείμματα ως ένδειξη οικονομικής ισχύος, με την ισχυρή ζήτηση να προωθεί το παγκόσμιο εμπόριο.

Το υπόλοιπο 40% πίστευε ότι κανένας από τους δύο χαρακτηρισμούς δεν ήταν σωστός ή δεν γνώριζε αρκετά για να απαντήσει, ανέφερε η ομάδα.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από την ”Morning Consult” στα μέσα Οκτωβρίου, έχει περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Το ζήτημα των δασμών στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακούσει προφορικές διαφωνίες την Τετάρτη σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ σε σχεδόν κάθε χώρα, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο έκρινε ότι είχε υπερβεί την εξουσία του επιβάλλοντας τους περισσότερους δασμούς του βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Εξουσιών του 1977, ή IEEPA.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος που επικαλείται τον νόμο για να επιβάλει δασμούς, υποστηρίζοντας ότι ένα έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών αγαθών των ΗΠΑ ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024 αποτελούσε εθνική έκτακτη ανάγκη.

Ο IEEPA έδωσε στον Τραμπ τον ταχύτερο δρόμο για την επιβολή δασμών σε αγαθά που εισάγονται από χώρες για την αντιμετώπιση των εμπορικών ελλειμμάτων, καθώς και ξεχωριστούς δασμούς ως οικονομικό μοχλό πίεσης στην Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό για να περιορίσουν τη διακίνηση φαιντανύλης και παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι αναμένει από το Ανώτατο Δικαστήριο να επικυρώσει τους δασμούς που βασίζονται στην IEEPA. Αλλά εάν καταργήσει τους δασμούς, δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του, η κυβέρνηση απλώς θα στραφεί σε άλλες δασμολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει ευρείς δασμούς 15% για 150 ημέρες για την εξομάλυνση των εμπορικών ανισορροπιών.

- Reuters