ΕΛΤΑ:-Ο-Μάριος-Τέμπος-μεταβατικός-ceo

Τον Μάριο Τέμπο, μέχρι πρότινος αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, όρισε ως μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, το Υπερταμείο, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.

Ποιος είναι

Ο Μάριος Τέμπος έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Με εξειδίκευση στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, τον λειτουργικό σχεδιασμό και τη διαχείριση σύνθετων προγραμμάτων και έργων, ο κ. Τέμπος έχει συμβάλει σε σημαντικές διαδικασίες αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης.