Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, November 4

    Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Γκιλφόιλ – Ο διάλογος για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη – Φωτογραφίες

    Πολιτική
    Επέδωσε-τα-διαπιστευτήριά-της-στον-ΠτΔ-η-Γκιλφόιλ-–-Ο-διάλογος-για-τη-Μύκονο-και-τη-Σαντορίνη-–-Φωτογραφίες
    Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Γκιλφόιλ – Ο διάλογος για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη – Φωτογραφίες

    Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνοντας πλέον επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

    Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα.

    «Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο κ. Τασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά: «Έχω έρθει ως επισκέπτης, για παράδειγμα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Στη συνέχεια ξεκίνησα να σπουδάζω Ιστορία όταν ήμουν 18 ετών, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».

    Η κ. Γκιλφόιλ αργότερα μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

    Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί η υποβολή διαπιστευτηρίων από τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.

    Δείτε φωτογραφίες

    Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

    Κίμπερλι Τασούλας

    Κίμπερλι Τασούλας

    Κίμπερλι Τασούλας

    Κίμπερλι

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com