Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον ΠτΔ η Γκιλφόιλ – Ο διάλογος για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη – Φωτογραφίες

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνοντας πλέον επισήμως τα νέα της καθήκοντα.
Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα.
«Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο κ. Τασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά: «Έχω έρθει ως επισκέπτης, για παράδειγμα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Στη συνέχεια ξεκίνησα να σπουδάζω Ιστορία όταν ήμουν 18 ετών, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».
Η κ. Γκιλφόιλ αργότερα μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί η υποβολή διαπιστευτηρίων από τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.
