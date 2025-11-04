Η ΑΑΔΕ μπαίνει στα μπουζούκια με αλγόριθμο και φλας – Πώς θα πιάνεται η φοροδιαφυγή στα νυχτερινά κέντρα

Εντατικούς ελέγχους στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα ξεκινά το επόμενο χρονικό διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισπράξεων αλλά και φορολογικών παραβάσεων.

Στη «μάχη» θα ρίξει όλα τα όπλα της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει στη διάθεση της όπως:

• στοιχεία από το e-send και το myDATA

• εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

• στοιχεία από την παρακολούθηση πλατφορμών κρατήσεων

• αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών στα νυχτερινά κέντρα.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα βρεθούν σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες, καταγράφοντας όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα, θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Στη συνέχεια, θα συγκρίνουν τα στοιχεία με τις εισπράξεις προηγούμενων κοντινών περιόδων, όπως αυτά είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επιχειρήσεις που εμφάνισαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις, οι ελεγκτές θα επισκεφθούν ξανά τα κέντρα διασκέδασης. Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα έως και με προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.

Καθοριστικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος της αίθουσας επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ όπου θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονται, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και θα συντονίζει τους ελεγκτές, ώστε οι επισκέψεις να είναι σε εκείνες τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων / μπροστινών.

Τέλος, θα ζητηθεί από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, οι οποίες δεν θα υπάρχουν στο e-send στοιχεία για πληρωμή μέσω POS.