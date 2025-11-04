Η-δυναστεία-Μπουτάρη-«επιστρέφει»-στη-Σαντορίνη

Σαράντα χρόνια μετά τον πρώτο του τρύγο στη Σαντορίνη, ο Στέλλιος Μπουτάρης επιστρέφει στο νησί όχι ως νέος οινοποιός, αλλά ως ο επικεφαλής μιας οινικής δυναστείας του ελληνικού κρασιού.

Η ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, η εταιρεία που δημιούργησε ο Γιάννης Μπουτάρης, απέκτησε τον έλεγχο του Κτήματος Σιγάλα, εξαγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών από εταιρεία συμφερόντων του Θανάση Μαρτίνου. Μια εξαγορά που έχει πολλαπλές αναγνώσεις και ακόμη περισσότερες πτυχές και ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια ενός αμπελώνα 450 στρεμμάτων στην Οία και τις γύρω περιοχές.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η σχέση της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ με το Κτήμα Σιγάλα δεν είναι νέα. Ξεκίνησε το 2009, επί εποχής του αείμνηστου Γιάννη Μπουτάρη, όταν η οικογένεια συνεργάστηκε με τον Πάρι Σιγάλα, τον μαθηματικό που έγινε οινοποιός και ανέδειξε το Ασύρτικο της Σαντορίνης στον παγκόσμιο χάρτη.

Στην πάροδο όλων αυτών των ετών η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή, από το 2020, ανέλαβε τη διοίκηση του οινοποιείου και σήμερα ολοκληρώνει την εξαγορά. Όμως μεταξύ του μακρινού 1985, όταν ο νεαρός τότε Στέλλιος Μπουτάρης έκανε τον πρώτο τρύγο του στη Σαντορίνη, του 2009 ακόμη και του 2020, με το σήμερα, η Σαντορίνη είναι ένα άλλο νησί.

Στην πάροδο όλων αυτών των δεκαετιών το νησί έχει χάσει 15.000 στρέμματα αμπελώνων, καθώς ο τουρισμός εκτόπισε την καλλιέργεια. Εκεί που κάποτε ήταν αμπέλια σήμερα είναι βίλες, ξενοδοχεία και resorts. Από τα 25.000 στρέμματα απομένουν μόλις 10.000, και οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Εκτιμάται ότι ίσως μειωθούν στο μισό έως το τέλος της δεκαετίας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Στέλλιος Μπουτάρης, που τυγχάνει και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου ΣΕΟ, δηλώνει: «Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο, και εμείς έχουμε».

Βέβαια πέρα από πίστη χρειάζονται κεφάλαια -σ.σ. δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες του ύψους του τιμήματος της εξαγοράς- και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι η λειψυδρία.

Σύμφωνα με την εταιρεία και τον κύριο Μπουτάρη σχέδιο υπάρχει. Όπως το πιλοτικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης γκρίζου νερού, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Θήρας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης. Και οι νέες φυτεύσεις.

Το Κτήμα Σιγάλα καλλιεργεί σήμερα 450 στρέμματα στην Οία και τις γύρω περιοχές, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί νέες φυτεύσεις 170 στρεμμάτων. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται μια νέα γενιά οινολόγων και γεωπόνων. Η οινολόγος Σάρα Ιακωβίδου, οι γεωπόνοι Στράτος Guillame Ξυράφης και Κώστας Τέλλης, καθώς και ο Γιάννης Μπουτάρης, γιος του Στέλλιου και έκτη γενιά της οικογένειας στο κρασί.

Παρά τις επενδύσεις, η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή. Η ανομβρία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν μειώσει την παραγωγή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την πτώση να αγγίζει το 15%.

Όμως αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ αποκτά επιπλέον γεωγραφικό αποτύπωμα που συνδέει τρεις σημαντικές αμπελουργικές ζώνες. Τη Νάουσα, το Αμύνταιο και τη Σαντορίνη. Ένα τρίγωνο που ενώνει τη βόρεια ορεινή Ελλάδα με το νοτιότερο ηφαιστειακό terroir της Μεσογείου και με υπογραφή μεταξύ των άλλων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Όσο για το αποτύπωμα ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, οι εξαγωγές κινούνται στα 7 εκατ. ευρώ σε 55 χώρες ενώ 35.000 ετησίως επισκέπτονται τους τρεις οινικούς του προορισμούς.

Βέβαια η εξαγορά αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας απλής επιχειρηματικής κίνησης. Είναι μια δήλωση συνέχειας. Συμβολίζει την επιβίωση ενός ιστορικού ελληνικού οινικού «τζακιού» σε μια εποχή όπου πολλές εμβληματικές οινοποιίες, οινοποιοί και οινικά τζάκια είτε πέρασαν στη λήθη μέσω της πτώχευσης, είτε σε χέρια funds ή επιχειρηματιών εκτός του κλάδου, είτε απλώς «έσβησαν» αθόρυβα.