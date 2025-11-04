Η-ενέργεια-στο-επίκεντρο-της-Ανατολικής-Μεσογείου-και-τα-νεύρα-της-Τουρκίας

-

Η ενέργεια δεν σταμάτησε ποτέ να είναι πρωταγωνιστής στη γεωπολιτική «σκακιέρα» της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο πλέον μπαίνει ακόμα πιο δυναμικά στο παιχνίδι. Τα συμφέροντα πολλά, οι παίκτες αρκετοί και σημαντικοί και οι συγκρούσεις υπαρκτές και αναμενόμενες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας στην Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα. Διοργανώνεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ενέργειας τον ΗΠΑ Κρις Ράιτ.

Παρών θα είναι ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας. Συνολικά 24 χώρες, 17 πολυεθνικοί όμιλοι και περίπου 400 αξιωματούχοι θα αναδείξουν τη σημασία που δίνει η γηραιά ήπειρος στην είσοδο του αμερικανικού LNG προς αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου από το 2028. Η αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας από αναδυόμενους παραγωγούς, όπως το Κατάρ, έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί από την επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Ενέργειας, Ντίτε Γιουλ Γιόρκενσεν.

Το διήμερο φόρουμ ενισχύει σημαντικά το προφίλ της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα η χώρα έχει αναβαθμίσει το γεωπολιτικό και ενεργειακό της αποτύπωμα. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στον Αθήνα 9,84 αναφέρθηκε σε υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως αυτές της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, που καθιστούν τη χώρα απαρχή του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Gas Corridor), επιτρέποντας τη μεταφορά φυσικού αερίου και ενέργειας από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και μελλοντικά τη Βαλτική.

Με απλά λόγια η Ελλάδα θα γίνει βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο με τον Κάθετο Διάδρομο να λειτουργεί ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας της Ανατολικής Ευρώπης και της Ουκρανίας. Επισημαίνεται ότι στο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη επίσημη παρέμβαση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα με τις σημαντικές εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο, τουρκικά μέσα βλέπουν αποκλεισμό της Άγκυρας με αφορμή την τετραμερή που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στο τηλεοπτικό δίκτυο A HABER μεταδόθηκε πως «ουσιαστικά επιχειρούν να χαράξουν έναν χάρτη που αποκλείουν την Τουρκία. Το κάνουν εσκεμμένα και αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος μας εναντιώθηκε σε αυτό το σχέδιο. Το είχαν επιχειρήσει και με τον αγωγό EastMed». Ίσως αυτός ο εκνευρισμός που εμφανίζουν οι γείτονες είναι και ο λόγος που ο Ταγίπ Ερντογάν θυμήθηκε ξανά χθες την Κύπρο και απευθυνόμενος στα μέλη του οργανισμού ισλαμικής συνεργασίας μίλησε για δήθεν απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και επανέλαβε την εμμονή της Άγκυρας για διχοτόμηση του νησιού.

Στην Άγκυρα έτσι και αλλιώς έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο τι θα δείξουν οι έρευνες της Chevron και της ExxonMobil νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου μέσα στο 2026. Η πιθανότητα η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός προμηθευτής της Ευρώπης ξυπνά ήδη «πάθη» στη γειτονική χώρα. Αυτό που τονίζουν συνεχώς Έλληνες αξιωματούχοι είναι πως όσα θα συμβούν το επόμενο διάστημα νοτίως της Κρήτης βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και αποτελούν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι αίολο και ανυπόστατο.

