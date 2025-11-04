ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του κλίματος, αλλά υποχωρεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα σημείωσε ήπια άνοδο τον Οκτώβριο του 2025, φτάνοντας στις 107,5 μονάδες από 106,2 τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN). Παρά τη βελτίωση στους επιχειρηματικούς τομείς, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε εκ νέου, αποτυπώνοντας μια κοινωνία επιφυλακτική απέναντι στο μέλλον.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ωστόσο παρουσιάζει σημάδια κόπωσης, με τους ρυθμούς μεγέθυνσης να επιβραδύνονται και την αβεβαιότητα για τις επενδύσεις να αυξάνεται μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι επιδόσεις ανά τομέα

Βιομηχανία:

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία εξασθένησε ελαφρά στις 104,9 μονάδες, με τη θετική δυναμική των προηγούμενων μηνών να περιορίζεται. Οι παραγγελίες και η ζήτηση παραμένουν στάσιμες, ενώ η παραγωγή για το επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να αυξηθεί με μικρότερη ένταση. Το 47% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει εμπόδια, ωστόσο το 20% επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 16% την έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Κατασκευές:

Η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη, καθώς ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές αυξήθηκε στις 156,3 μονάδες, με ώθηση από τα ιδιωτικά έργα που κινούνται έντονα ανοδικά. Οι προσδοκίες για την απασχόληση εξασθένησαν, ωστόσο η συνολική δραστηριότητα του κλάδου παραμένει υψηλή, ενώ το 37% των επιχειρήσεων αναφέρει έλλειψη εργατικού δυναμικού ως κύριο εμπόδιο.

Λιανικό εμπόριο:

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για το λιανικό εμπόριο, όπου ο δείκτης εκτοξεύτηκε στις 106,4 μονάδες (από 97,8). Οι επιχειρήσεις προσδοκούν σημαντική αύξηση πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο, ενώ η πτώση των αποθεμάτων υποδηλώνει ότι η κατανάλωση ανακάμπτει. Ειδικά στα τρόφιμα και ποτά, οι προσδοκίες φτάνουν σε επίπεδα 114,3 μονάδων, δείχνοντας ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ανθεκτική.

Υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες καταγράφουν τη μεγαλύτερη βελτίωση, με τον δείκτη να ανεβαίνει στις 123,9 μονάδες από 111,6 τον Σεπτέμβριο. Οι επιχειρήσεις αναμένουν αυξημένη ζήτηση και απασχόληση, αν και ο τουρισμός φαίνεται να χάνει μέρος της δυναμικής του μετά την ισχυρή σεζόν, με τον δείκτη στα ξενοδοχεία να πέφτει στις 116,3 μονάδες.

Καταναλωτές: επίμονη απαισιοδοξία

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε περαιτέρω στις -47,6 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν τα πιο απαισιόδοξα στην ΕΕ. Το 70% των πολιτών προβλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και το 58% του ίδιου του νοικοκυριού του. Μικρή αύξηση σημειώνεται μόνο στην πρόθεση για σημαντικές αγορές, γεγονός που αποδίδεται σε βραχυπρόθεσμες εκπτώσεις και κρατικά μέτρα στήριξης.

Πίνακες βασικών δεικτών

Πίνακας 1: Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (μονάδες, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)

Περιοχή Σεπτέμβριος 2025 Οκτώβριος 2025 Μεταβολή Μέσος Όρος 2001–2024 Ελλάδα 106,2 107,5 +1,3 99,3 ΕΕ-27 95,7 96,7 +1,0 99,3 Ευρωζώνη 95,6 96,8 +1,2 99,3

Πίνακας 2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών ανά τομέα (Οκτ. 2025)

Τομέας Δείκτης (μον.) Μεταβολή από Σεπ. Σχόλιο Βιομηχανία 104,9 -0,3 Ήπια επιβράδυνση Κατασκευές 156,3 +1,0 Άνοδος από ιδιωτικά έργα Λιανικό εμπόριο 106,4 +8,6 Ισχυρή αισιοδοξία Υπηρεσίες 123,9 +12,3 Ανάκαμψη ζήτησης Καταναλωτές -47,6 -2,0 Εντεινόμενη απαισιοδοξία

Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Σε επίπεδο Ευρώπης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε σε όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες: Γαλλία (+2,5), Ιταλία (+1,4) και Γερμανία (+1,0), ενώ υποχώρησε ήπια στην Ισπανία και την Πολωνία. Στην ΕΕ-27 ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 96,7 μονάδες, με τα περισσότερα κράτη να παρουσιάζουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δείχνει ήπια σημάδια ανάκαμψης, ενώ ο πληθωρισμός υποχωρεί αργά, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει στα επιθυμητά επίπεδα. Οι κατασκευές και οι υπηρεσίες ενισχύονται, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

Συμπέρασμα – Εύθραυστη ισορροπία

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε τροχιά συγκρατημένης ανάπτυξης, με ισχυρή επίδοση στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, αλλά με σαφή κόπωση στη βιομηχανία και τη ζήτηση των νοικοκυριών. Η συνέχιση των πληθωριστικών πιέσεων και η καθυστέρηση επενδυτικών ροών αποτελούν τους βασικούς κινδύνους για το επόμενο διάστημα.

Το θετικό κλίμα στους επιχειρηματικούς δείκτες αποτελεί υπόσχεση, αλλά όχι εγγύηση. Χωρίς σαφές αναπτυξιακό μομέντουμ και ανανέωση των ιδιωτικών επενδύσεων, η βελτίωση του Οκτωβρίου μπορεί να αποδειχθεί συγκυριακή.